Kalulu e l'espulsione in Inter-Juve: "Tante parole, ma la squalifica è rimasta"

“ Inter-Juve ? Ho spento il telefono per non alimentare polemiche. In tanti hanno parlato ma alla fine la squalifica è rimasta. Meglio lasciarmi tutto alle spalle". Così Pierre Kalulu in un'intervista a L'Equipe parlando della sua contestatissima espulsione nel derby d'Italia. Kalulu ha poi aggiunto: "Non credo che questo episodio abbia influito sulla partita con il Galatasaray . Sembrerebbe che cerchiamo scuse, invece abbiamo sbagliato la partita".

Kalulu: "Le critiche social? Basta non usarli per non leggerle"

Kalulu si è poi soffermato sulle critiche a mezzo social: "Sono stato anch’io tifoso e so come funzionano le critiche. Sul momento c’è la frustrazione, la sfoghi sui social e poi te ne vai a dormire. Anche se ti criticano come persona, non va preso come qualcosa di personale. Mi dico sempre che se non voglio leggere certe cose, non devo andare sui social, neppure quando le cose vanno bene. Non ho bisogno che un qualsiasi utente mi dica se ho giocato bene o no".

Kalulu: "Mi sento pronto per il Mondiale"

Gli obiettivi personali: "Voglio continuare così, solo il campo ti dà legittimità anche agli occhi dei compagni. L’obiettivo è di essere il migliore e non solo difendere bene. Il Mondiale? La nazionale è il top per un giocatore, un sogno d’infanzia e un privilegio. Mi sento pronto per il Mondiale".