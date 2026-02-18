Bastoni torna su Inter-Juve: le nuove scuse per Kalulu e i tifosi

Non solo in conferenza stampa. Alessandro Bastoni è tornato a parlare di Inter-Juve ai microfoni di Prime Video: "Mi sono preso un paio di giorni per riflettere e sentire tutto quello che si è detto in questi giorni. Ho voluto essere qua per metterci la faccia, per spiegare quello che ho vissuto io. Nel momento in cui ho sentito la mano di Kalulu sicuramente ho accentuato quello che è stato un contatto lieve per trarne vantaggio e questo lo ammetto senza problemi perché penso sia sotto gli occhi di tutti. La cosa che più mi dispiace è la reazione che ho avuto, che è stata brutta quanto umana. Al 40' in una partita così importante, dove c'era tanta tensione, avere un uomo in più contro la Juventus rappresentava un vantaggio e quindi ho avuto quella reazione della quale mi dispiaccio di più. Detto ciò, ho più di trecento partite in carriera e penso che non debba essere questo a definire quello che sono, soprattutto come persona".