Bastoni e Chivu diretta prima di Bodo-Inter: segui la conferenza stampa LIVE

La Champions League, i playoff. La partita di andata. Il Bodo , il campo sintetico, o di plastica, per dirla alla Mourinho . L'Inter si prepara alla trasferta in Norvegia, che inizierà con la conferenza stampa . In sala stampa insieme a Chivu ci sarà anche Alessandro Bastoni : parlerà per la prima volta dopo la bufera in Inter-Juve . Tanta attesa per le sue prime parole dopo giorni di critiche e polemiche , mentre proprio in Norvegia è stato definito come il 'truffatore' . Segui tutte le dichiarazioni in diretta su Il Corriere dello Sport - Stadio.

16:54

Conferenza Chivu e Bastoni, orario e luogo

La conferenza di Chivu e Bastoni ci sarà alle 17.15, alle 18 l'allenamento in Norvegia. I due parleranno all'Aspmyra Stadion di Bodo

16:50

Bodo - Inter, quando si gioca

Bodo-Inter si giocherà domani, mercoledì 18 febbraio, alle 21. La partita sarà trasmetta in diretta da Prime Video

16:45

"Arriva il truffatore": la 'fredda' accoglienza della Norvegia per Bastoni

Benvenuto non proprio amichevole da parte dei media norvegesi per Bastoni in vista della sfida tra Bodo e Inter: ecco cosa hanno scritto alla vigilia della partita. LEGGI QUI

16:40

Chivu e Bastoni, le prime parole dopo il caos in Inter-Juve

L'occasione è la vigilia della sfida d'andata ai playoff di Champions contro il Bodo. Si parlerà della trasferta in Norvegia e della partita, ma il tema più atteso è quello legato a quanto accaduto in Inter-Juve: per il tecnico e il difensore sarà la prima volta che torneranno a parlare dopo l'episodio nel derby d'Italia e alcuni giorni pieni di critiche e polemiche.

16:35

Bodo-Inter, la conferenza stampa: ci sarà anche Bastoni!

Insieme a Cristian Chivu in sala stampa ci sarà anche Alessandro Bastoni, che parlerà per la prima volta dopo quanto successo in Juve-Inter: cresce l'attesa per le parole del tecnico e del difensore nerazzurro. La conferenza inizierà alle ore 17:15.

Bodo, Norvegia