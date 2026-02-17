Corriere dello Sport.it
martedì 17 febbraio 2026
De Marco, il duro attacco a Open Var: “Bastoni ha simulato ma minacce a lui e La Penna inaccettabili!”

L'analisi del responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B durante il programma di Dazn: "Questo non è più uno sport. Protocollo sul secondo giallo? L'Ifab sicuramente..."
4 min
Tagsopen varInterjuve

"Massima solidarietà a La Penna e Bastoni per le minacce ricevute". Così si apre l'analisi di Andrea De Marco, responsabile dei rapporti istituzionali Can A e B, su Open Var, il format di Dazn, Figc, Aia con la collaborazione della Lega Serie A, in cui vengono spiegati i casi arbitrali dell'ultima giornata di campionato. Impossibile non parlare del caso Bastoni in Inter-Juve, con la simulazione del difensore nerazzurro che viene criticata anche all'estero.

De Marco duro su Bastoni: "Tanti calciatori cercano un vantaggio con delle sceneggiate"

Prima di analizzare l'episodio, però, De Marco ha voluto aprire il suo discorso parlando delle minacce ricevute dal difensore e dall'arbitro: "Quando si esce dal campo e si tocca la sfera personale non è sport. Questo va condannato, le decisioni possono essere discusse ma le minacce non possono esistere". Poi tornando sulla simulazione di Bastoni: "In queste domeniche tanti calciatori di tutte le squadre cercano un vantaggio con delle sceneggiate. C'è chi si tocca la faccia se viene sfiorato sul petto... "Da inizio campionato lo vediamo e Rocchi ha chiesto la collaborazione di tutti per evitare scene del genere. Come arbitri cerchiamo di punire il più possibile comportamenti così, ma non è facile vedere tutto dal campo. Per questo serve la collaborazione di tutti. Questi giocatori sono degli idoli per tanti ragazzini che poi li imitano. Deve esserci una forma di rispetto per tutti: arbirtri, avversari e tifosi. Prendere provvedimenti più seri? Sì, assolutamente. Quando manca il rispetto è giusto che gli arbitri vadano diritti per la loro strada e prendano i giusti provvedimenti".

De Marco: "Il protocollo sulla seconda ammonizione verrà valutato"

La simulazione di Bastoni ha causato l'espulsione di Kalulu, con l'impossibilità di intervenire da parte del Var per il secondo giallo: "Di questo protocollo sulla seconda ammonizione se ne parla da tempo, proprio per sanare una situazione come questa. L'Ifab quando si riunirà sicuramente valuterà questo caso, speriamo dal prossimo mondiale si possa sanare il protocollo che penalizza una squadra in modo eccessivo". Sull'episodio si è espresso così: "Il primo giallo per Kalulu ci stava. Sul secondo credo che La Penna, considerando la velocità a cui si è svolta l'azione, è stato tratto in inganno dal movimento di Bastoni. È chiaro che la squadra arbitrale in campo può aiutare l'arbitro. L'assistente numero 2 forse era coperto da qualche calciatore, Doveri era alle panchine, è molto difficile entrare in una decisione presa dall'arbitro in campo. Per poterlo fare devi avere la certezza e probabilmente non l'avevano".

Tutte le news di Serie A

