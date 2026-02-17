Che attacco a Bastoni e agli italiani dai media della Norvegia: "A Bodo arriva il truffatore"

Toni teneri? No, grazie. In attesa che nel pomeriggio parli in conferenza stampa dopo la bufera che lo ha coinvolto, Alessandro Bastoni incassa il benvenuto non proprio amichevole dei media norvegesi. "An.no", da Bodo, titola così: " Arriva il 'truffatore '". Per carità, ci sono le virgolette sul termine truffatore, ma certo il difensore dell'Inter e della Nazionale non è stato accolto esattamente a braccia aperte. Si legge nell'articolo: "Le minacce sono inaccettabili, al di là di ciò che succede in campo. Tuttavia, ciò non rende la situazione meno grave. Il responsabile arbitrale della Serie A, Gianluca Rocchi, ha definito la decisione chiaramente sbagliata, sottolineando che Bastoni ha chiaramente accentuato – per non dire inventando – il contatto. Diversi allenatori, tra cui Daniele De Rossi, hanno definito l'attuale limitazione del VAR in tali situazioni "la regola VAR più stupida che abbiamo". Quando arbitri di alto livello e allenatori di alto profilo parlano così chiaramente, la dice lunga su quanto questa situazione venga percepita come disgustosa".

Bufera Bastoni, la dura accusa agli italiani

Non solo: l'articolo non si limita ad analizzare l'episodio di Bastoni, ma è anche durissimo con gli italiani: "Tutta questa situazione, inclusa l'esultanza provocatoria di Bastoni, la dice lunga su quanto i giocatori italiani siano disposti a spingersi per vincere le partite di calcio. Quello che abbiamo visto a San Siro è la versione estrema di qualcosa che Glimt incontra raramente nell'Eliteserien: una cultura in cui ingannare l'arbitro è quasi considerato parte del mestiere. È sicuramente qualcosa che Glimt noterà nelle due partite che si giocheranno ora contro l'Inter, una squadra composta da giocatori fantastici, un collettivo compatto e un gruppo tatticamente preparato che è molto, molto difficile da battere. Certo, non sarà più facile se più di Bastoni deciderà di ricorrere a imbrogli e inganni". Parole durissime, che lasciano ben intendere non solo come l'episodio di Bastoni abbia fatto il giro del mondo, ma fanno capire come ancora ci siano molti pregiudizi nei confronti degli italiani e della Serie A. Anche con questo, domani e la settimana prossima, si dovrà scontrare l'Inter.