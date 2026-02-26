Corriere dello Sport.it
Furia Comolli, la dura frase sul rosso a Kelly: "Come si fa a mandare un arbitro del genere"

L'amministratore delegato della Juventus ancora furioso per la direzione di Pinheiro nel match con il Galatasaray
LONDRA (REGNO UNITO) - Il giorno dopo Juventus-Galatasaray, che ha estromesso i bianconeri dalla Champions League, il più deluso è l'amministratore delegato dei bianconeri Comolli: "Non mi sono ancora ripreso e penso che ci vorranno anni per farlo".

 

 

"Come si può mandare un arbitro del genere"

ll day after l'eliminazione della Juventus dalla Champions League è tutto nello sfogo dell'ad bianconero Damien Jacques Comolli, che dal palco del Financial Times Business of Football Summi di Londra tuona: "Non mi sono ancora ripreso e penso che ci vorranno anni per farlo".

In particolare, l'amministratore delegato juventino è imbufalito per l'espulsione di Kelly, che ha finito per condizionare la sfida di ritorno con i turchi, e si rivolge direttamente all'Uefa: "Cercherò di non farmi sospendere, come già accaduto con la Federazione italiana dopo quanto accaduto nella partita con l'Inter, ma la decisione dell'arbitro Pinheiro in quella situazione è stata davvero frustrante. Un direttore di gara con solamente dieci partite in Champions non doveva essere designato per una partita dell'importanza di ieri sera. Mi chiedo come sia stato possibil assegnarlo a dirigere un match con così tanto in gioco. Eppure dopo un rosso del genere ci troviamo fuori dalla Champions".

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

