Conceiçao come Cristiano Ronaldo: c'entra il gol contro la Roma

Nella gara di domenica 1 marzo tra Roma e Juve, finita 3-3 , i gol spettacolari non sono di certo mancati. Ad aprire le marcature è stato Wesley per la Roma al 39' con un tiro a giro degno di nota, ma al 47' riapre tutto Chico Conceição , che con un tiro al volo dal limite dell'aria di rigore non ha lasciato scampo al portiere giallorosso. Il portoghese di volée ha piazzato la palla sotto l'incrocio dei pali segnando un gol spettacolare che ha ridato fiducia alla Juventus.

Conceiçao ed il gol alla Roma: eguagliato CR7

Con il gol del momentaneo 1-1, Chico ha segnato il suo 3° gol stagionale; due di questi tre sono arrivati proprio contro i giallorossi. All'andata aveva trovato il gol del momentaneo 1-0, al ritorno quello dell'1-1. Dunque Conceiçao diventa il secondo giocatore portoghese a segnare alla Roma nelle due gare stagionali. A riuscirci prima di lui era stato solo Cristiano Ronaldo, anche lui in maglia bianconera. CR7 ci era riuscito nella stagione 2020/21, segnando 3 gol tra andata e ritorno. I due gol messi a segno da Conceiçao si sono rivelati fondamentali in entrambe le gare. Oltre a condividere questo speciale record con Ronaldo, Chico si candida seriamente alla vittoria Puskas Award con il gol più bello dell'anno.

Chico e Rodrigo: i fratelli Conceiçao in gol

Di fratelli accomunati dal fiuto per il gol ce ne sono molti nella storia del calcio, ma nella giornata di domenica 1 marzo è toccato ai fratelli Conceiçao. Infatti oltre allo spettacolare gol di Chico contro la Roma, c'è stato anche quello di Rodrigo che attualmente milita al Tondela, squadra portoghese in Primiera Liga. Così come il 23enne bianconero, anche il terzino del Tondela ha segnato un gol poi rivelatosi fondamentale per la sua squadra che ha poi pareggiato 2-2 contro il Santa Clara.