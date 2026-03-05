Vlahovic si riprende la Juve: dal rinnovo al ritorno in campo, come Dusan può essere cruciale

TORINO - "Sono tornato". Firmato Dusan Vlahovic. Un messaggio semplice ma capace di regalare una ventata di fiducia e ottimismo a tutto l’universo juventino in vista della lunga volata di fine campionato che ha come traguardo imprescindibile il quarto posto. Sono tornato, scrive il bomber serbo sui social, per celebrare il penultimo passo verso il ritorno in campo. Ieri è stato un giorno importante non solo per DV9 ma per la Juventus tutta perché il centravanti è tornato ad allenarsi parzialmente in gruppo. Tre parole che sono sufficienti per rasserenare il cielo sopra la Continassa e corroborare i sogni di quarto posto, tenuti vivi domenica dalla zampata in pieno recupero di Federico Gatti. Dusan ha iniziato la prima seduta che porta alla sfida di sabato sera con il Pisa con un lavoro specifico, personalizzato, e poi si è unito ai compagni. "Sto bene" ha assicurato, salutando le telecamere del club che riprendevano il suo ingresso sui terreni del centro sportivo. Oggi è atteso l’ultimo step, il ritorno in gruppo per l’intera seduta di allenamento. Intanto è già scattato il conto alla rovescia per rivederlo abile e arruolato in campo: il cronoprogramma stabilito da Luciano Spalletti e dallo staff medico d’intesa con il giocatore è di convocarlo per la trasferta del 14 marzo a Udine ma Vlahovic non sta più nella pelle. La sua condizione sta crescendo, i miglioramenti sono stati costanti nell’ultimo periodo, e quindi chissà che non possa anche esserci una sorpresa, con un anticipo dei tempi. Rumors indicano che Lucio potrebbe portarlo in panchina già con il Pisa, almeno per far riassaporare al ragazzo l’atmosfera della partita.