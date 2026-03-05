Openda e la foto shock sui social: perché l'attaccante della Juve è ricoperto da ventose

Openda sottoposto alla tecnica della coppettazione: la foto del giocatore della Juve è virale sul web

Curare corpo e mente, anche nei momenti difficili. Questo l'obiettivo di Lois Openda, apparso nelle sue Instagram Stories ricoperto da una lunga serie di oggetti, dalle spalle ai polpacci. Sembrano bicchieri, ma in realtà sono tante piccole coppette che agiscono da ventose sulla pelle. Nota come tecnica della coppettazione (in inglese "cupping"), utilizzata in passato anche da top player come Karim Benzema, consiste nel rimuovere i ristagni che bloccano la circolazione generando un ricambio di ossigeno e l'arricchimento di sostanze nutritive nel sangue. In questo caso, sulla schiena e sulle gambe di Openda sono state applicate ventose in vetro, plastica e bambù, così da creare sulla pelle il cosiddetto effetto "suzione" e favorire il recupero muscolare. Sui social, intanto, è già partita la gara di ironie e meme, complici le deludenti prestazioni del centravanti belga, che non ha convinto né Tudor né Spalletti.