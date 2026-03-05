Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
giovedì 5 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Openda e la foto shock sui social: perché l'attaccante della Juve è ricoperto da ventose

In un centro benessere belga, l'ex Lipsia si è sottoposto alla tecnica della coppettazione: ecco in cosa consiste
2 min
Lois Openda protagonista all'esterno del terreno di gioco. Tra i più criticati dai tifosi della Juve in questa stagione, complici le grandi aspettative e il prezzo del suo cartellino, il classe 2000 ha approfittato di un pomeriggio di riposo per sottoporsi alla tecnica della coppettazione, in un centro benessere belga. La foto è diventata in poche ore virale sul web.

Openda sottoposto alla tecnica della coppettazione: la foto del giocatore della Juve è virale sul web

Curare corpo e mente, anche nei momenti difficili. Questo l'obiettivo di Lois Openda, apparso nelle sue Instagram Stories ricoperto da una lunga serie di oggetti, dalle spalle ai polpacci. Sembrano bicchieri, ma in realtà sono tante piccole coppette che agiscono da ventose sulla pelle. Nota come tecnica della coppettazione (in inglese "cupping"), utilizzata in passato anche da top player come Karim Benzema, consiste nel rimuovere i ristagni che bloccano la circolazione generando un ricambio di ossigeno e l'arricchimento di sostanze nutritive nel sangue. In questo caso, sulla schiena e sulle gambe di Openda sono state applicate ventose in vetro, plastica e bambù, così da creare sulla pelle il cosiddetto effetto "suzione" e favorire il recupero muscolare. Sui social, intanto, è già partita la gara di ironie e meme, complici le deludenti prestazioni del centravanti belga, che non ha convinto né Tudor né Spalletti.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

