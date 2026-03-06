Juve, sprint Boga dopo il gol con la Roma: ora il riscatto è più vicino

Juve, riscatto più vicino per Boga

Largo a sinistra, a sprintare, dribblare, aumentare la velocità e la fantasia della manovra juventina. D’altra parte è stato preso proprio per aggiungere queste caratteristiche e per essere un'alternativa di qualità a Yildiz. Se la Juve è in corsa per il quarto posto, il merito è anche di Boga. Uno squillo che si aggiunge all’assist per Kalulu nel 2-2 con la Lazio. Jeremie sta convincendo tutti per impegno, qualità, mentalità. Tanto che la strada sembra già tracciata verso quel riscatto dal Nizza fissato a 4,8 milioni.