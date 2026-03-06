Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
Corriere dello Sport.it
Juve, sprint Boga dopo il gol con la Roma: ora il riscatto è più vicino

Arrivato in prestito gratuito dal Nizza nella finestra invernale di mercato, l'attaccante sta convincendo i bianconeri a trattenerlo: tutti i dettagli
Filippo Bonsignore
2 min
TagsjuvebogaCalciomercato
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

TORINO - Undici partite per tenersi la Juve. Ecco la missione di Boga, in prestito gratuito dal Nizza, che punta a essere riscattato a fine stagione dalla Signora. Il primo, consistente passo verso il traguardo l’ha compiuto domenica con il gol contro la Roma.

Juve, riscatto più vicino per Boga

Largo a sinistra, a sprintare, dribblare, aumentare la velocità e la fantasia della manovra juventina. D’altra parte è stato preso proprio per aggiungere queste caratteristiche e per essere un'alternativa di qualità a Yildiz. Se la Juve è in corsa per il quarto posto, il merito è anche di Boga. Uno squillo che si aggiunge all’assist per Kalulu nel 2-2 con la Lazio. Jeremie sta convincendo tutti per impegno, qualità, mentalità. Tanto che la strada sembra già tracciata verso quel riscatto dal Nizza fissato a 4,8 milioni.

 

 

 

