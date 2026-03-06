"Openda, ma cosa fai?", la terapia dell'attaccante della Juve sconvolge la Spagna

"Openda, ma che fai?", la foto dell'attaccante della Juve sconvolge la Spagna

"Shock" è la parola più usata dai media spagnoli in queste ore per descrivere l'immagine postata sui social da Lois Openda, completamente ricoverto di ventose dalle spalle ai polpacci, sul lettino della spa belga a cui si è rivolto all'inizio di questa settimana. L'obiettivo resta curare al meglio corpo e mente: intanto, la foto sta facendo il giro del mondo, incuriosendo tantissimi appassionati di calcio e non solo. Peraltro, la tecnica della coppettazione non è una novità nel mondo dello sport: infatti, è stata utilizzata in passato anche da atleti come Karim Benzema e l'italiano Nicolò Martinenghi. E i suoi benefici sembrerebbero essere immediati in fase di recupero. Vederla applicata, però, ha scioccato coloro che non la conoscevano.