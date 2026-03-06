Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
venerdì 6 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

"Openda, ma cosa fai?", la terapia dell'attaccante della Juve sconvolge la Spagna

La foto del giocatore belga, steso su un lettino e ricoperto da numerose ventose, è diventata virale sul web
2 min
TagsOpendajuveSpagna
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Lois Openda e la strana terapia per favorire il recupero muscolare. Si tratta della tecnica della coppettazione (meglio conosciuta come "cupping"), testata dall'attaccante della Juve in un centro benessere in Belgio. La foto pubblicata nelle sue Instagram Stories, però, è diventata virale nel giro di poche ore, sconvolgendo la Spagna.

"Openda, ma che fai?", la foto dell'attaccante della Juve sconvolge la Spagna

"Shock" è la parola più usata dai media spagnoli in queste ore per descrivere l'immagine postata sui social da Lois Openda, completamente ricoverto di ventose dalle spalle ai polpacci, sul lettino della spa belga a cui si è rivolto all'inizio di questa settimana. L'obiettivo resta curare al meglio corpo e mente: intanto, la foto sta facendo il giro del mondo, incuriosendo tantissimi appassionati di calcio e non solo. Peraltro, la tecnica della coppettazione non è una novità nel mondo dello sport: infatti, è stata utilizzata in passato anche da atleti come Karim Benzema e l'italiano Nicolò Martinenghi. E i suoi benefici sembrerebbero essere immediati in fase di recupero. Vederla applicata, però, ha scioccato coloro che non la conoscevano.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

David-Openda, ultimo appelloOpenda, la terapia virale sul web

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS