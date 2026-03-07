Juve, auguri social a Spalletti per il compleanno: i tifosi gli chiedono in regalo la Champions

Spalletti compie 67 anni. Con un comunicato ufficiale, la Juve gli ha fatto gli auguri sottolineando l'apprezzamento per il lavoro finora svolto e proiettandosi al futuro con il tecnico di Certaldo.

Juve: "Spalletti è riuscito nel giro di poche gare a dare subito un'impronta chiara alla squadra"

"Oggi, sabato 7 marzo 2026, mister Luciano Spalletti festeggia con noi il suo primo compleanno in bianconero, spegnendo 67 candeline. Chiamato ad allenare la Juventus lo scorso autunno, Spalletti ha abbracciato con entusiasmo e competenza il progetto bianconero, riuscendo nel giro di poche gare a dare subito un’impronta chiara alla squadra e a lasciare il segno con il suo lavoro, cambiando l’approccio emotivo e tecnico del gruppo".

La Juve esalta Spalletti: "Guida sapiente, eclettica e loquace"

Il messaggio di auguri prosegue sottolineando: "Un percorso che vede nelle sfide di campionato che ci attendono, a partire da quelle delle prossime ore all’Allianz Stadium contro il Pisa, gli snodi cruciali per consolidare e portare avanti un lavoro fatto di crescita e sviluppo sia individuale da parte dei calciatori, che collettivo in quanto squadra. Una guida sapiente, eclettica e loquace, a cui tutta la famiglia della Juventus manda un grande e caloroso abbraccio. Buon lavoro mister, e buon compleanno!".

I tifosi partecipano agli auguri della Juve a Spalletti: "Portaci la Champions"

Sui social agli auguri della Juve sono andati sommandosi quelli dei tifosi che, attraverso i commenti al post del club, hanno manifestato i propri auspici: "Buon compleanno Spallettone. Speriamo stasera di farti e farci un bel regalo contro il Pisa e ancora più bello starebbe sto rinnovo di contratto"; "Auguri Spallettone, rinnovategli subito il contratto, un mercato come lui desidera per aprire finalmente un nuovo ciclo"; "Speriamo che sia il primo di tanti compleanni passati insieme: portaci la Champions".