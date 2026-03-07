Corriere dello Sport.it
sabato 7 marzo 2026
Juve, auguri social a Spalletti per il compleanno: i tifosi gli chiedono in regalo la Champions

Il tecnico dei bianconeri compie 67 anni nel giorno della sfida all'Allianz Stadium con il Pisa: il messaggio del club
3 min
TagsSpallettijuveCompleanno Spalletti
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

Spalletti compie 67 anni. Con un comunicato ufficiale, la Juve gli ha fatto gli auguri sottolineando l'apprezzamento per il lavoro finora svolto e proiettandosi al futuro con il tecnico di Certaldo.

Juve: "Spalletti è riuscito nel giro di poche gare a dare subito un'impronta chiara alla squadra"

"Oggi, sabato 7 marzo 2026, mister Luciano Spalletti festeggia con noi il suo primo compleanno in bianconero, spegnendo 67 candeline. Chiamato ad allenare la Juventus lo scorso autunno, Spalletti ha abbracciato con entusiasmo e competenza il progetto bianconero, riuscendo nel giro di poche gare a dare subito un’impronta chiara alla squadra e a lasciare il segno con il suo lavoro, cambiando l’approccio emotivo e tecnico del gruppo".

La Juve esalta Spalletti: "Guida sapiente, eclettica e loquace"

Il messaggio di auguri prosegue sottolineando: "Un percorso che vede nelle sfide di campionato che ci attendono, a partire da quelle delle prossime ore all’Allianz Stadium contro il Pisa, gli snodi cruciali per consolidare e portare avanti un lavoro fatto di crescita e sviluppo sia individuale da parte dei calciatori, che collettivo in quanto squadra. Una guida sapiente, eclettica e loquace, a cui tutta la famiglia della Juventus manda un grande e caloroso abbraccio. Buon lavoro mister, e buon compleanno!".

I tifosi partecipano agli auguri della Juve a Spalletti: "Portaci la Champions"

Sui social agli auguri della Juve sono andati sommandosi quelli dei tifosi che, attraverso i commenti al post del club, hanno manifestato i propri auspici: "Buon compleanno Spallettone. Speriamo stasera di farti e farci un bel regalo contro il Pisa e ancora più bello starebbe sto rinnovo di contratto"; "Auguri Spallettone, rinnovategli subito il contratto, un mercato come lui desidera per aprire finalmente un nuovo ciclo"; "Speriamo che sia il primo di tanti compleanni passati insieme: portaci la Champions".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

