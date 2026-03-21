Vlahovic ritorna tra i convocati Juve: la lista di Spalletti per il Sassuolo

Juve-Sassuolo, i convocati di Spalletti

Rientro importante per l'allenatore toscano che nelle ultime partite sta sperimentando nel reparto offensivo, facendo anche a meno dei due centravanti di ruolo Openda e David. Vedi Boga falso nove contro l'Udinese, che ha dato i suoi frutti visto il gol decisivo del francese. Vlahovic torna per ampliare il ventaglio di opzione del tecnico. Di seguito la lista completa dei giocatori a disposizione di Luciano Spalletti per Juve-Sassuolo:

Portieri: Perin, Di Gregorio, Pinsoglio;

Difensori: Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal;

Centrocampisti: Locatelli, Koopmeiners, Adzic, Kostic, Thuram, Miretti, McKennie;

Attaccanti: Conceicao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David.

Vlahovic tra i convocati dopo quattro mesi

Vlahovic torna tra i convocati a distanza di quattro mesi dall'ultima volta. L'attaccante serbo ha giocato la sua ultima partita lo scorso novembre contor il Cagliari, dove è uscito poco dopo la mezz'ora di gioco proprio a causa dell'infortunio all'adduttore che lo ha tenuto fuori finora. L'attaccante comunque non ha mai fatto mancare la vicinanza alla squadra, nonostante non giocasse era spesso a vedere le partite e sui social ha sempre festeggiato per le vittorie dei suoi compagni. Ora alla Juventus sperano di poter tornare a contare sui suoi gol in questo rush finale di campionato come è stato in quell'inizio di stagione favoloso che più volte aveva aiutato i bianconeri a uscire da momenti difficili.

Nessun problema per Thuram

Oltre al lungodegente Holm, nessun assente per Spalletti, che nella conferenza di vigilia aveva spaventato l'ambiente affermando che un paio di giocatori aveva accusato degli acciacchi: "Abbiamo un paio di calciatori che gli son venuti fuori un paio di doloretti e si va a domani". Salvo poi rettificare dicendo che uno dei due ci sarebbe stato sicuramente, mentre l'altro aveva accusato qualcosa nella mattinata di venerdì. Vlahovic e Thuram fino alla vigilia sono stati in dubbio: "Sono cose che valuteremo bene insieme, tra un po’ escono le convocazioni per cui lo saprete bene da lì. Abbiamo ancora domattina, qualche acciacchino di qualcuno, si va all’ufficialità". Evidentementele valutazioni sui due giocatori sono andate senza intoppi e saranno a disposizione per la partita contro il Sassuolo.