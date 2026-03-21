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Retroscena Juve, così Spalletti ha tolto il rigore a Yildiz per darlo a Locatelli 

Cosa è successo prima del penalty calciato e sbagliato dal capitano bianconero
2 min
TagsSpallettiYildizJuve-Sassuolo
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Manuel Locatelli è il rigorista della Juventus e questa non è una notizia. Ma stasera, nel finale del match con il Sassuolo, Kenan Yildiz sembrava pronto ad incaricarsi della battuta sul parziale di 1-1, dopo il penalty concesso dall'arbitro Marchetti per il fallo di mano di Idzes sul colpo di testa di Vlahovic. Poi, la decisione di Luciano Spalletti e l'errore dagli 11 metri del capitano della Vecchia Signora.

Il retroscena prima del rigore sbagliato da Locatelli: cosa ha detto Spalletti

Come confermato da Dazn, infatti, Yildiz era già pronto da diversi secondi all'altezza del dischetto, invece Spalletti ha chiamato Locatelli e dopo un breve colloquio con il tecnico il numero 5 è andato a prendersi il pallone. Poi, interno destro troppo debole e la parata facile di Muric, man of the match di Juve-Sassuolo. Polemiche sui social per la scelta del tiratore, con i bianconeri che hanno sbagliato gli ultimi tre rigori calciati. Pesano tantissimi gli errori di David contro il Lecce e, appunto, quello di Locatelli stasera, costati quattro punti alla formazione di Spalletti. Allo stesso tempo, proprio all'ultima giornata dello scorso campionato, era stato Locatelli a prendersi la responsabilità di calciare il rigore che poi valse la qualificazione alla Champions League 2025/26.

 

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