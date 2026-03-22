Spalletti show in conferenza sul rigore di Locatelli: "Maremma imp... si va tutti in manicomio. Facciamo un altro referendum"
Il calcio di rigore fallito da Locatelli nei minuti finali di Juve-Sassuolo continua a far discutere. Un errore pesante, in un momento decisivo della gara. Il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, interpellato in conferenza stampa al termine della sfida (che si è conclusa con il risultato di 1-1, dopo le reti di Yildiz e Pinamonti) è tornato sull'episodio ed è stato protagonista di un vero e proprio show con i giornalisti presenti.
Spalletti, lo show in conferenza dopo il rigore di Locatelli
"La prossima volta faremo faremo un referendum. Ditecelo voi chi deve tirare, sennò ce ne andiamo tutti al manicomio", le parole di Spalletti. Il tecnico è tornato sui concitati istanti che hanno preceduto la battuta del tiro dagli undici metri del centrocampista bianconero. "L'altra volta mi è stato chiesto perchè il rigore lo ha battuto David, visto che la palla l'aveva Locatelli, poi perchè lo abbia battuto Yildiz. Ora mi si chiede perchè sia toccato a Locatelli. Maremma impe..... ditemelo voi come devo fare".
Yildiz o Locatelli: la spiegazione di Spalletti
Yildiz aveva il pallone tra le mani, prima che Locatelli si prendesse la responsabilità di calciare: "Piglia in mano il pallone perchè ce lo aveva vicino. O lo prendeva o lo buttava via - la replica di Spalletti ad un cronista - anche lei poteva prenderlo in mano se fosse stato vicino. E' positivo che tanti vogliano batterlo: ma io ho parlato con Locatelli che era il rigorista. Mi ha detto che se la sentiva, quindi lo ha battuto lui. Sennò la prossima volta facciamo una coperativa. Un altro referendum", la chiusura del tecnico bianconero.
Il calcio di rigore fallito da Locatelli nei minuti finali di Juve-Sassuolo continua a far discutere. Un errore pesante, in un momento decisivo della gara. Il tecnico dei bianconeri Luciano Spalletti, interpellato in conferenza stampa al termine della sfida (che si è conclusa con il risultato di 1-1, dopo le reti di Yildiz e Pinamonti) è tornato sull'episodio ed è stato protagonista di un vero e proprio show con i giornalisti presenti.
Spalletti, lo show in conferenza dopo il rigore di Locatelli
"La prossima volta faremo faremo un referendum. Ditecelo voi chi deve tirare, sennò ce ne andiamo tutti al manicomio", le parole di Spalletti. Il tecnico è tornato sui concitati istanti che hanno preceduto la battuta del tiro dagli undici metri del centrocampista bianconero. "L'altra volta mi è stato chiesto perchè il rigore lo ha battuto David, visto che la palla l'aveva Locatelli, poi perchè lo abbia battuto Yildiz. Ora mi si chiede perchè sia toccato a Locatelli. Maremma impe..... ditemelo voi come devo fare".