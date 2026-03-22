Spalletti show in conferenza sul rigore di Locatelli: "Maremma imp... si va tutti in manicomio. Facciamo un altro referendum"

Yildiz o Locatelli: la spiegazione di Spalletti

Yildiz aveva il pallone tra le mani, prima che Locatelli si prendesse la responsabilità di calciare: "Piglia in mano il pallone perchè ce lo aveva vicino. O lo prendeva o lo buttava via - la replica di Spalletti ad un cronista - anche lei poteva prenderlo in mano se fosse stato vicino. E' positivo che tanti vogliano batterlo: ma io ho parlato con Locatelli che era il rigorista. Mi ha detto che se la sentiva, quindi lo ha battuto lui. Sennò la prossima volta facciamo una coperativa. Un altro referendum", la chiusura del tecnico bianconero.