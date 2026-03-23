Vlahovic e Spalletti, la Juve al lavoro per il futuro: gli appuntamenti in agenda  

Quattro giorni di stop, la meditazione nella campagna toscana di Montaione. Juve a riposo , Spalletti stacca la spina. Sarebbe stato meglio entrare nella sosta di campionato battendo il Sassuolo e tenendo il passo del Como. La corsa Champions , a otto giornate dal traguardo, resta apertissima ma si è complicata. Meno 3 e un saldo negativo nei confronti diretti con Fabregas. Significa l’obbligo di guadagnare almeno 4 punti rispetto ai lariani. Anche la Roma non molla e sfrutterà il vantaggio di essere uscita dall’Europa League. Quattro giorni di riposo permetteranno ai bianconeri di rigenerarsi e di riordinare le idee. Forse potrebbe anche trasformarsi in un vantaggio pensando alla pianificazione del futuro. All’ordine del giorno, un doppio incontro. La società, da tempo, aveva indicato la sosta di fine marzo come momento ideale per prolungare il contratto con Spalletti e stringere la trattativa con Vlahovic . Ecco cosa accadrà nei prossimi giorni.

L'affare Vlahovic

Le indiscrezioni raccolte sabato a Torino riferiscono di un appuntamento tra la Juve, Dusan e i suoi rappresentanti, in testa il papà Milos, tra mercoledì e giovedì. Il centravanti serbo, appena rientrato dopo oltre tre mesi di stop e non convocato dalla propria nazionale, approfitterà di queste due settimane di lavoro per intensificare la preparazione. C’è disponibilità a prolungare su basi economiche diverse rispetto al contratto in scadenza a giugno. La dirigenza bianconero, nel prossimo vertice, entrerà nel dettaglio delle cifre. È stata ribadita la stima nei suoi confronti e l’intenzione di trattenerlo. Dusan ha concesso un’apertura significativa. Avverte la stima di Spalletti, è disposto a restare, vuole sapere sino a che punto la Juve è disposta a investire su di lui, quale ruolo gli verrà affidato, se verrà affiancato o meno da un altro centravanti. Va stabilita anche la durata del contratto, forse annuale o biennale, ma sono solo ipotesi. Vlahovic per ora non si è guardato intorno e potrebbe avere altre richieste.