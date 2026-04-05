Juve, le scelte di formazione di Spalletti verso il Genoa: tocca di nuovo a Boga mentre Koopmeiners…
Tocca ancora a Jeremie Boga. Dopo avere vinto il premio come miglior giocatore del mese di marzo - con solamente 230 minuti giocati - l'ivoriano partirà dall'inizio nell'attacco della Juventus. Ancora da risolvere la sua posizione, perché può essere utilizzato da falso nove oppure a calpestare la riga laterale sull'out di sinistra, situazione che gli permetterebbe di rientrare sul destro per poi provare la conclusione. Il suo fazzoletto di campo da coprire dipenderà direttamente da quello di Kenan Yildiz: essendo intercambiabili non è escluso che poi - per togliere riferimenti alla difesa avversaria - non si possano scambiare in corso d'opera. È la principale incognita della sfida, così come il ruolo di Weston McKennie, che può giocare sia da esterno a destra, in caso di retroguardia a tre, oppure da trequartista muscolare con licenza di offendere con il 4-2-3-1.
Le altre scelte
Per il resto l'undici sembrerebbe scontato. Perin è pronto a prendere il suo posto fra i pali, con la sensazione che le sue quotazioni siano in ampio rilancio anche per la stagione prossima, dove potrebbe rimanere da secondo con un prolungamento di contratto - ora in scadenza al 30 giugno 2027 - e un ritocco verso l'alto. La linea difensiva sarà formata da Kalulu, reduce dalle amichevoli con la Francia, Bremer, in gol con il Brasile e con la possibilità di convincere Ancelotti a portarlo al Mondiale americano, e Kelly. Sulla corsia mancina ci sarà Andrea Cambiaso, neanche un minuto con l'Italia, mentre a centrocampo fuori Koopmeiners, con la coppia Locatelli-Thuram titolare. In attacco, oltre ai già citati Boga e Yildiz, ecco Francisco Conceiçao a destra. Scalpitano sia Vlahovic che Milik, possibili subentranti nella seconda frazione. Unico indisponibile è Adzic, fermato da un problemino alla caviglia maturato con il Montenegro Under21. Quella di domani è giornata chiave per la rincorsa Champions, con il Como che ha tre punti in più e che giocherà il lunch match a casa dell’Udinese.
Il prossimo turno vedrà i lombardi ospitare l'Inter prima in classifica (e questa sera a San Siro contro la Roma di Gasperini), mentre la Juve farà visita all'Atalanta. La prossima settimana rappresenta quindi uno snodo per non perdere di vista un quarto posto che è fondamentale per la prossima annata, in chiave economica, nell'estate in cui Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi per metterso nella condizione di provare a lottare per lo scudetto.