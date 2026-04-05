Juve, le scelte di formazione di Spalletti verso il Genoa: tocca di nuovo a Boga mentre Koopmeiners…

Le altre scelte

Per il resto l'undici sembrerebbe scontato. Perin è pronto a prendere il suo posto fra i pali, con la sensazione che le sue quotazioni siano in ampio rilancio anche per la stagione prossima, dove potrebbe rimanere da secondo con un prolungamento di contratto - ora in scadenza al 30 giugno 2027 - e un ritocco verso l'alto. La linea difensiva sarà formata da Kalulu, reduce dalle amichevoli con la Francia, Bremer, in gol con il Brasile e con la possibilità di convincere Ancelotti a portarlo al Mondiale americano, e Kelly. Sulla corsia mancina ci sarà Andrea Cambiaso, neanche un minuto con l'Italia, mentre a centrocampo fuori Koopmeiners, con la coppia Locatelli-Thuram titolare. In attacco, oltre ai già citati Boga e Yildiz, ecco Francisco Conceiçao a destra. Scalpitano sia Vlahovic che Milik, possibili subentranti nella seconda frazione. Unico indisponibile è Adzic, fermato da un problemino alla caviglia maturato con il Montenegro Under21. Quella di domani è giornata chiave per la rincorsa Champions, con il Como che ha tre punti in più e che giocherà il lunch match a casa dell’Udinese.

Il prossimo turno vedrà i lombardi ospitare l'Inter prima in classifica (e questa sera a San Siro contro la Roma di Gasperini), mentre la Juve farà visita all'Atalanta. La prossima settimana rappresenta quindi uno snodo per non perdere di vista un quarto posto che è fondamentale per la prossima annata, in chiave economica, nell'estate in cui Luciano Spalletti ha chiesto rinforzi per metterso nella condizione di provare a lottare per lo scudetto.