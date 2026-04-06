Spalletti bacchetta la Juve: "Sei mesi e ancora non l'ho capita. L'Italia? Se fosse successo a me non ne sarei uscito. Dopo la Svizzera..."

"Non so ancora con che squadra ho a che fare"

Nonostante l'evidente soddisfazione per il risultato, Spalletti tiene sula corda i suoi, scegliendo accuratamente le parole: "Conceicao ha detto che eravamo stanchi? Non è vero che erano stanchi. Dopo le nazionali li ho lasciati stare perché dovevano recuperare, ho dato due giorni liberi, hanno staccato. E loro in campo si sono messi a camminare, a fare solo dei calci piazzati. Quindi non è così. È che ogni tanto si accetta di essere la versione inferiore di noi stessi. Veramente io sono sei o sette mesi che sono qui e ancora non sono certo di quello con cui ho a che fare, perché non è possibile dopo un primo tempo fatto in quel modo fare questo secondo tempo qui! E se poi capita l'episodio a sfavore, se il Genoa segna quel calcio di rigore, allora diventa una serata difficile da portare a casa".