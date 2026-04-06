Juve-Genoa diretta, segui la sfida di Serie A tra Spalletti e De Rossi oggi LIVE

Juventus–Genoa vuole dire tanto, soprattutto per i bianconeri di Luciano Spalletti . Vincere a Pasquetta vorrebbe dire accorciare sul Como quarto in classifica (e fermato a Udine sullo 0-0 dai friulani) e allungare sulla Roma, sconfitta pesantemente a San Siro contro l'Inter. La Juve scende in campo con la migliore formazione possibile con Yildiz asso nelle manica e David in avanti. Nel Genoa è Vitinha-Colombo la coppia d'attacco scelta da De Rossi .

17:28

McKennie: "Roma e Como? Noi concentrati sulle nostre partite"

McKennie a Sky Sport prima della partita: "sì, certo, ma noi siamo concentrati sulle nostre partite, certo aiuta, ma in questo momento noi siamo concentrati sulle nostre partite, noi abbiamo il destino nelle nostre mani. I risultati dalle altre partite sono buoni, ma speriamo di vincere oggi".

17:24

I giocatori entrano in campo per il riscaldamento

I giocatori della Juve entrano in campo per il riscaldamento: ovazione allo Stadium

17:12

I precedenti tra Juve e Genoa

Il bilancio dei precedenti è nettamente a favore dei bianconeri con 70 vittorie per la Juve, 23 pareggi e 22 successi per i liguri

17:11

Giornata estiva a Torino, temperature alte

Splende il sole a Torino. Il cielo sopra lo Stadium è sgombo da nuvole, è una bella giornata di sole e fa piuttosto caldo. La temperatura è di circa 25 gradi

17:09

Juve-Genoa, le formazioni ufficiali

Ecco le scelte ufficiali di Spalletti e De Rossi.

Juventus: Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; McKennie, Locatelli (C), Thuram; Conceicao, David, Yildiz. Allenatore: Spalletti.

Genoa: Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez (C); Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Messias, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

Allianz Stadium - Torino