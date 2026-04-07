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martedì 7 aprile 2026
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Pinsoglio corre da Di Gregorio con il bigliettino dei rigoristi del Genoa: come quello di Donnarumma, ma stavolta ha funzionato

Il portiere della Juve ha parato il rigore a Martin anche grazie alle indicazioni sul foglio passato dal collega
2 min
TagsJuventusGenoadi gregorio
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La vittoria della Juventus contro il Genoa porta con sé anche un episodio particolare: quello del bigliettino consegnato da Carlo Pinsoglio a Michele Di Gregorio prima del calcio di rigore. Con i bianconeri avanti 2-0, il Genoa ha avuto l’occasione per riaprire la partita dagli undici metri dopo il fallo di Gleison Bremer su Martin.

Juve, il biglietto di Pinsoglio per Di Gregorio

Proprio in quel momento, Pinsoglio si è avvicinato al compagno consegnandogli un foglietto con alcune indicazioni sui possibili tiratori rossoblù. Un bigliettino che ha ricordato quello di Gianluigi Donnarumma con l'Italia, ma che questa volta si è rivelato decisivo. Sul dischetto si è presentato Martin e Di Gregorio, seguendo le indicazioni sul foglio, ha intuito la conclusione riuscendo a respingere il tiro e a mantenere invariato il risultato.

Il rigore parato grazie alle indicazioni

Proprio accanto al numero del giocatore del Genoa, infatti, era segnata la direzione del tiro, poi confermata sul campo. Un dettaglio che non è passato inosservato e che è diventato rapidamente virale.

 

Al termine della gara, Pinsoglio è stato tra i primi a correre ad abbracciare Di Gregorio, festeggiando insieme ai compagni un intervento che ha avuto un peso determinante sulla vittoria finale.

 

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