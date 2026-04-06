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"Ho preso io il foglio dei rigoristi a Donnarumma...": il raccattapalle 14enne celebrato come un 'eroe' in Bosnia

Nuovo retroscena sulla finale dei playoff persa ai i calci di rigore a Zenica dall'Italia, rimasta per la terza volta di fila fuori dai Mondiali: tutti i dettagli
3 min
TagsDonnarummaBosnia-ItaliaMondiali 2026
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ROMA - Mentre l'Italia del calcio si lecca le ferite dopo aver mancato per la terza volta di fila la qualificazione ai Mondiali, in Bosnia si continua a celebrare l'impresa di Dzeko e compagni, capaci di superare gli azzurri ai calci di rigore nella finale dei playoff andata in scena a Zenica grazie anche all'aiuto di un raccattapalle che, in questi giorni, viene celebrato come un eroe in Patria.

 

 

Il foglio sui rigoristi sottratto a Donnarumma dal raccattapalle

Si tratta di Afan Cizmic, 14enne calciatore delle giovanili dell’NK Celik che nella fase più concitata della sfida ha compiuto un gesto rivelatosi in qualche modo decisivo. È stato lui infatti a sottrarre e a nascondere il foglietto con le indicazioni sui rigoristi bosniaci al portiere azzurro Gigio Donnarumma, che quando non l'ha più trovato sotto al suo asciugamano si è infuriato, prendendosela con il collega Nikola Vasilj (che nelle ultime ore ha rinfocolato la polemica a distanza con il capitano dell'Italia).

 

 

Il 14enne celebrato come un ereo in Bosnia

"Ho visto che c'era qualcosa vicino all’asciugamano e ho capito subito cos’era. L’ho preso e l’ho nascosto - ha spiegato Cizmic, intervistato da una tv locale -. Dentro c’erano tutte le indicazioni sui nostri giocatori e senza quel foglio Donnarumma ha dovuto andare un po’ a intuito”. Un gesto antisportivo che lo ha reso però un idolo in Bosnia, dove in tanti chiedono a gran voce la sua 'convocazione' per i prossimi Mondiali con il ruolo di mascotte.

 

 

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