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martedì 7 aprile 2026
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Vlahovic, lieve lesione al polpaccio: per lui circa due settimane di stop

I tempi di recupero dell'attaccante serbo e non solo: come stanno Adzic e Perin
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Durante il riscaldamento del secondo tempo della partita contro il Genoa, Dusan Vlahovic ha avvertito un problema al polpaccio sinistro: un fastidio che gli ha impedito di entrare in campo all'ultimo momento nella partita vinta per 2-0 davanti ai tifosi bianconeri.

Juventus, le condizioni di Vlahovic: come sta e quante partite salta

Questa mattina il giocatore è stato sottoposto a controlli diagnostici presso il J|Medical, che hanno rilevato una lesione di basso grado al muscolo soleo: per l'attaccante serbo sono da calcolare almeno due settimane di stop. Il numero nove dovrebbe così saltare le gare contro Atalanta (11 aprile), Bologna (19 aprile) e Milan (26 aprile).

 

Le condizioni di Perin e Adzic

Anche Mattia Perin, sostituito durante l’intervallo della gara per un fastidio al polpaccio destro, ha effettuato accertamenti che non hanno evidenziato danni muscolari. Le sue condizioni saranno monitorate quotidianamente. Infine, Vasilije Adzic, fermo per l’infortunio alla caviglia destra subito con la nazionale Under 21 del Montenegro, prosegue regolarmente il percorso di riabilitazione.

 

 

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