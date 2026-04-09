McKennie: "Spalletti il miglior allenatore della mia carriera. E con Ronaldo..."

McKennie si racconta a Dazn: "Amo il calcio ma sono più di un calciatore"

Non è solo un'intervista di carattere sportivo quella concessa da Weston McKennie ai microfoni di Dazn, a pochi passi dalla delicatissima sfida di Bergamo con l'Atalanta, a cui lo statunitense non potrà partecipare dopo essere stato appiedato per un turno dal giudice sportivo. Un racconto personale, nell'ambito del format "Remember the Name", tra le esperienze in Europa e i primi passi negli Stati Uniti, fino ad arrivare al legame con la famiglia e all'amore per il calcio: "Non sono ciò che ti aspetti quando pensi a un giocatore di calcio professionista, ho conservato il mio lato bambino e mi godo la vita. Sono simile alle altre persone. Amo il calcio ma sono più di un calciatore. Mi piace la musica, mi piace il golf, ho dei cani e cerco di non limitare la mia vita solo al calcio. Quando finisco gli allenamenti smetto di pensare al calcio e cerco di godermi le cose semplici della vita. Inoltre, non guardo tanto lo sport, mi piace solo giocarlo".

Il momento più difficile della carriera di McKennie

Una carriera è fatta di luci ed ombre. E anche per Weston McKennie è stato così: "Il momento più difficile? È stato quando mi sono rotto il piede, nel 2022. Non ero in grado di far nulla, giocare a calcio o camminare. Lì mi sono reso conto di quanto fosse importante la mia vita fuori dal calcio, perché se il calcio fosse stata l’unica cosa della mia vita e poi non avessi potuto più continuare, cosa avrei fatto? Ero devastato, stavo facendo una buona stagione e ho potuto riprendere solo tre mesi dopo, ma allo stesso tempo mi sono goduto altre cose".