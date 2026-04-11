Juve, i convocati di Spalletti per l'Atalanta: out Vlahovic e altri tre

Sono 21 i calciatori convocati da Luciano Spalletti per la trasferta della Juventus a Bergamo, dove stasera alle 20.45 i bianconeri affronteranno l'Atalanta in un match che ha il sapore dello spareggio Champions. L'allenatore toscano, fresco di prolungamento di contratto con la Juve fino al 2028, non può contare sugli infortunati Dusan Vlahovic, Juan Cabal, Vasilije Adzic e Mattia Perin oltre che sullo squalificato Weston McKennie.