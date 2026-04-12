Juve, il marchio di fabbrica

I gol e le vittorie sono come i figli, sono tutti belli. Ma la rete su cui la Juventus ha costruito il preziosissimo successo di Bergamo, porta con sé la gioia degli eventi particolarmente cercati. Sarebbe più corretto dire studiati. Sono stati gli uomini scelti da Luciano Spalletti a infiocchettare il regalo di una notte vis