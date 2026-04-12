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domenica 12 aprile 2026
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Juve, il marchio di fabbrica

Leggi il commento sulla vittoria dei bianconeri a Bergamo contro l'Atalanta
Massimiliano Gallo
1 min
TagsjuveAtalanta-Juve
Juventus

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Tutte le notizie sulla squadra

I gol e le vittorie sono come i figli, sono tutti belli. Ma la rete su cui la Juventus ha costruito il preziosissimo successo di Bergamo, porta con sé la gioia degli eventi particolarmente cercati. Sarebbe più corretto dire studiati. Sono stati gli uomini scelti da Luciano Spalletti a infiocchettare il regalo di una notte vis

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