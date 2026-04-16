Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
giovedì 16 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Calvario Milik: così è finta la sua stagione, l'attaccante non trova pace

Un nuovo problema fisico per il centravanti della Juventus: le sue condizioni
Andrea Losapio
2 min
TagsMilikjuve
Juventus

Juventus

Tutte le notizie sulla squadra

«La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, e spesso prende la mira anche al buio». Freak Antoni, ex cantante degli Skiantos, avrebbe riassunto così la questione Arkadiusz Milik. Rientrato dopo quasi due anni e diversi mesi di calvario, da giugno 2024, ecco che il polacco si ferma un’altra volta. «In seguito a un problema muscolare ha accusato durante l’allenamento di ieri - si legge su una nota ufficiale del sito della Juventus - Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici 9 presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al delbicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno a ripetuti nuovi controlli per definire con | esattezza i tempi di recupero».

La stagione di Milik è finita

Così l'attaccante difficilmente rientrerà prima della fine dell'annata, concludendo con solamente due presenze. Dovrebbe  essere un fastidio temporaneo e potrà essere pronto per l’inizio del ritiro, ma è evidente come rimarrà fuori dalle possibile dinamiche di mercato. Un contratto in scadenza nel 2027, già dodici mesi fa aveva deciso di spalmare l'ingaggio per non pesare troppo sul bilancio bianconero. Una scelta che era stata molto gradita ma che non ha portato a novità sostanziali proprio per la sfortuna che lo accompagna. Ed è passato dall'essere uno dei migliori centravanti della Serie A al combattere per trovare minutaggio, non certo per le qualità tecniche.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Juventus

Da non perdere

Milik, la maledizione continuaI dubbi per Spalletti

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS