Calvario Milik: così è finta la sua stagione, l'attaccante non trova pace

«La fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo, e spesso prende la mira anche al buio». Freak Antoni, ex cantante degli Skiantos, avrebbe riassunto così la questione Arkadiusz Milik. Rientrato dopo quasi due anni e diversi mesi di calvario, da giugno 2024, ecco che il polacco si ferma un’altra volta. «In seguito a un problema muscolare ha accusato durante l’allenamento di ieri - si legge su una nota ufficiale del sito della Juventus - Milik è stato sottoposto ad accertamenti radiologici 9 presso il Jmedical. Gli esami hanno evidenziato una lesione di medio grado al delbicipite femorale della coscia destra. Tra circa 10 giorni saranno a ripetuti nuovi controlli per definire con | esattezza i tempi di recupero».