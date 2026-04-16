L'emozionante lettera di Buffon per la morte di Manninger: "Un amico e una persona che ho sempre ammirato"

Tra le tante reazioni all' improvvisa morte di Alexander Manninger in un incidente non poteva mancare quella d i Gigi Buffon . Il compianto portiere austriaco è stato per anni dietro all'estremo difensore italiano tra le fila della Juventus e quest'ultimo ha deciso di dedicargli un messaggio commovente sui social dopo la tragica notizia.

Buffon, la lettera per Manninger

Questa la lettera pubblicata in rete: "Caro Alex, ogni parola è superflua. Ogni lacrima sarebbe solo l’ennesima per la perdita di un amico e di una persona che ho sempre ammirato. Hai scelto di rimanere indipendente dall’assuefazione del mondo del calcio, andando alla ricerca della tua felicità nelle cose semplici: una vita salutare nei boschi, la pesca, la natura, la famiglia.

Questo era il tuo credo. In un mondo spesso curvo e genuflesso, che rincorre sopraffazione, carrierismo e guadagni facili, tu hai sempre rivendicato la tua libertà, mantenendo una postura eretta, con l’orgoglio di chi sa cosa vuole. Hai avuto la forza di allontanarti da tutto questo e guardarci con quel tuo sorriso sornione, come a dire: “siete tutti matti, non mi avrete mai.” Spero, anzi, sono certo, che da lassù continuerai a guidare i tuoi splendidi bambini e la tua giovane moglie. Riposa in pace. Gigi".