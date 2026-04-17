Ecco perché il gol di Gatti contro la Roma ha riacceso la Juve nella corsa Champions

Un filotto di sei partite , due pareggi e quattro vittorie: la Juve è imbattuta da fine febbraio e ha raccolto 14 punti, risalendo sino al quarto posto. Nello stesso periodo, ha fatto meglio (16 punti) in Serie A soltanto il Napoli che in questa striscia ha evidenziato solidità difensiva, senza prendere gol in quattro partite. Il balzo Champions dei bianconeri è nato con il gol di Gatti: 3-3 allo stadio Olimpico, riacciuffando la Roma che poteva volare a +7, in fuga per la Champions.

La scossa dopo il gol di Gatti

Da quella sera di inizio marzo, la Juve ha infilato i seguenti risultati: 4-0 al Pisa, 1-0 a Udine, 1-1 con il Sassuolo, 2-0 con il Genoa, 1-0 a Bergamo con l’Atalanta. Spalletti sta viaggiando a una media di 1,96 punti a partita. Il totale dice 45 punti raccolti in 23 giornate alla pari di Napoli e Milan. Tudor era stato esonerato dopo otto giornate con una media di 1,5 punti per partita. L’interim di Brambilla a fare da ponte (già in collegamento con Spalletti ) tra i due allenatori, per questo motivo Comolli ha parlato di 48 punti in 24 partite. Per la statistica sono 23 con Lucio in panchina. Dalla decima giornata, soltanto l’Inter (57) ha conquistato più punti dei bianconeri, che sarebbero secondi in classifica ex aequo con Milan e Napoli.