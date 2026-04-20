Juve, le idee chiare di Spalletti

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Il primo gol è dell’Aston Villa, non della Juve. Il Bologna era rimasto al Villa Park, stremato e frastornato dalla quaterna inglese. Dopo appena quaranta secondi ha rischiato di brutto, dopo un altro minuto ha preso il gol. Della Juventus
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