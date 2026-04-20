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lunedì 20 aprile 2026
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Juve, le idee chiare di Spalletti

Il commento sulla vittoria dei bianconeri contro il Bologna di Italiano
Alberto Polverosi
1 min
TagsSpallettijuve
Juventus

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Il primo gol è dell’Aston Villa, non della Juve. Il Bologna era rimasto al Villa Park, stremato e frastornato dalla quaterna inglese. Dopo appena quaranta secondi ha rischiato di brutto, dopo un altro minuto ha preso il gol. Della Juventus

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