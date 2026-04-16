Aston Villa-Bologna diretta Europa League: segui il ritorno dei quarti LIVE

Una notte per la storia, 90' in cui tutto può succedere. Il Bologna torna in campo contro l'Aston Villa , nel match in trasferta del ritorno dei quarti di finale d'Europa League. La squadra di Italiano, a caccia di una rimonta che può valere un posto in semifinale della seconda competizione europea, è chiamata a ribaltare il 3-1 con cui gli uomini di Emery si sono imposti nella partita d'andata al Dall'Ara . I rossoblù, che avevano eliminato la Roma agli ottavi, sono reduci dalla bella vittoria casalinga contro il Lecce, battuto 2-0 nell'ultimo turno di Serie A e finora ha segnato in tutte le 11 partite giocate in trasferta in tutte le competizioni nel 2026, realizzando almeno due gol in sei di queste partite. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti con la diretta de Il Corriere dello Sport-Stadio .

20:35

Bomber Watkins

Ollie Watkins ha segnato nove gol con l'Aston Villa nelle maggiori competizioni europee e potrebbe essere il primo giocatore a raggiungere quota 10 (a nove anche John McGinn e Peter Withe); inoltre, l'attaccante inglese potrebbe anche essere il secondo Villan a segnare in tre presenze europee consecutive da titolare dopo John McGinn (serie di 4 tra aprile 2025 e marzo 2026)

20:30

Italiano si gode Rowe

Jonathan Rowe ha registrato il maggior numero di movimenti palla al piede di 5 o più metri terminati con un tiro nella fase a eliminazione diretta della UEFA Europa League di questa stagione (8, 2 gol), oltre ad aver tentato (23) e completato (11) il maggior numero di dribbling in questa fase della competizione

20:25

La striscia positiva dei rossoblù

La sconfitta 3-1 nel match di andata contro l'Aston Villa ha messo fine alla striscia di partite senza sconfitte più lunga per il Bologna in una delle principali competizioni europee (11 - 7V, 4N); i felsinei potrebbero perdere due match consecutivi in Europa per la prima volta da ottobre-novembre 2024 in UEFA Champions League (4P) mentre in una singola edizione di Coppa UEFA/UEFA Europa League non gli è mai successo

20:20

Stefano Domenicali, CEO della Formula 1 tifa Bologna

"Siamo qui perché siamo veri tifosi che ci credono fino in fondo. Forza Bologna, se nessuno mi ferma entro in campo ad allenarmi con loro (scherza, ndr)", ha detto il numero uno del Circus nato a Imola e da sempre tifoso rossoblù, allo stadio per seguire la sua squadra

20:12

Quella sconfitta contro il West Brom nel 1967

Da quando ha battuto il West Brom per 3-1 al The Hawthorns nel marzo 1967, il Bologna ha perso le successive cinque trasferte in Inghilterra in tutte le competizioni europee: in particolare, i rossoblù hanno perso contro il Leeds (1967, Coppa delle Fiere), il Fulham (2002, Coppa Intertoto), il Liverpool (2024, UEFA Champions League) e due volte contro l'Aston Villa (2024, UEFA Champions League e 2025, UEFA Europa League)

20:07

Filotto all'inglese

L'Aston Villa ha vinto 15 delle sue ultime 17 partite casalinghe nelle maggiori competizioni europee (1N 1P), In particolare, ha vinto le ultime otto di fila e cinque delle ultime sei gare nella fase a eliminazione diretta al Villa Park, perdendo solo contro l'Olympiakos, 4-2 a maggio 2024 in Conference League

20:02

Tre gol consecutivi incassati

Perdendo 3-1 il match di andata contro l'Aston Villa, il Bologna ha perso la sua seconda partita consecutiva in UEFA Europa League in cui ha subìto tre gol – solo una delle 67 squadre che hanno perso la gara d'andata di un doppio confronto a eliminazione diretta nella competizione con 2 o più gol di scarto in casa è riuscita a qualificarsi: il Siviglia negli ottavi di finale del 2013-14 quando eliminò il Real Betis (0-2 in casa, 2-0 in trasferta, 4-3 ai rigori)

19:54

Italiano condottiero in trasferta

Il Bologna ha vinto tutte le cinque le partite in trasferta in UEFA Europa League dopo la sconfitta per 1-0 contro l'Aston Villa dello scorso settembre. Nella storia della Coppa UEFA/Europa League, solo l'Amburgo nel 2008-09 e il Porto nel 2010-11 sono riuscite a vincere sei sfide fuori casa in una singola edizione della competizione

19:51

Aston Villa, le scelte ufficiali di Emery

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Onana, Tielemans, Buendìa; Watkins, Rogers.

All. Emery