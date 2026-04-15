Italiano e la battuta su Ravaglia prima di Aston Villa-Bologna: "Se Emery dice 'attack' io rispondo 'defend'..."

BIRMINGHAM (INGHILTERRA) - Una vera impresa è quella che servirà al Bologna sul campo dell'Aston Villa domani (16 aprile, ore 21) per ribaltare il ko per 3-1 incassato nel match di andata al Dall'Ara e staccare il pass per le semifinali di Europa League. E alla vigilia della sfida di Birmingham ha parlato il tecnico rossoblù Vincenzo Italiano , invitando i suoi a credere di porter rovesciare i pronostici.

Aston Villa-Bologna, la vigilia di Italiano

"Conosciamo bene ormai questo stadio - ha detto Italiano ai microfoni di 'Sky Sport' -. È la terza volta in due anni che sfidiamo questi avversari di grande caratura, con uno stadio che spinge e un'atmosfera bellissima. Vedremo se saremo bravi a creare ai nostri avversari delle difficoltà e a complicare loro una partita il cui esito sembra scontato". Così sull'Aston Villa di Unai Emery: "All'andata avevamo letto bene il loro atteggiamento, che era amministrare in trasferta per poi giocarsi tutto in casa. Noi purtroppo abbiamo fatto degli errori di cui hanno approfittato e il doppio vantaggio per loro adesso è pesante. Ora no so come interpreteranno questo secondo round, noi dovremo essere coraggiosi e rischiare anche qualcosina perché il calcio è strano".

La carica del tecnico, che dà fiducia a Ravaglia

Il Bologna, secondo il tecnico, dovrà prendere in mano l'iniziativa: "In Europa si vedono spesso partite in cui può accadere di tutto e vedremo se sapremo sfruttare eventuali episodi a nostro favore. Dovremo essere bravi ad attaccare la profondità che concedono e poi l'area di rigore, cercare di mantenere il più a lungo possibile la palla quando ne avremo la possibilità per evitare di lasciare a loro il pallino in mano e provare a sbloccarla, per spingere così l'inerzia della partita dalla nostra parte. Ma per riuscirci servirà tirare fuori tutti qualcosa di straordinario, con attenzione massima e senza concedere quanto concesso all'andata, stando attenti anche sui loro calci piazzati". In conferenza stampa poi Italiano ha conferma la fiducia al suo portiere Ravaglia, che con un suo errore aveva spianato la strada all'Aston Villa nel match di andata: "Partirà titolare, perché se Emery dice 'attack' - ha detto sorridendo - io dico 'defend'...".