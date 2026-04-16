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giovedì 16 aprile 2026
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Braga, Friburgo, Nottingham Forest, Aston Villa: le date e il programma completo delle semifinali d'Europa League

In archivio i quarti finale, delineate le sfide del penultimo atto: tutte le informazioni sulle gare decisive per la caccia a un pass per la Vodafone Arena di Istanbul
4 min
TagsEuropa League

Definito il quadro delle squadre qualificate al termine dei quarti di finale di Europa League. Le quattro squadre rimaste in gioco che scenderanno in campo per le semifinali del torneo sono Braga, Friburgo, Nottingham Forest, Aston Villa

Semifinali Europa League: date e orari

Le gare valida per l'andata delle semifinali di Europa League sono in programma giovedì 30 aprile. Le gare di ritorno si giocheranno il 7 maggio. Ecco le date delle semifinali di Europa League (verranno ufficializzate nelle prossime ore dall'Uefa insieme agli orari): 

Andata - Braga-Friburgo (giovedì 30 aprile, ore 21); Nottingham Forest-Aston Villa (giovedì 30 aprile, ore 21).
Ritorno - Friburgo-Braga (martedì 7 maggio, ore 21); Aston Villa-Nottingham Forest (martedì 7 maggio, ore 21).

Dove vedere le semifinali di Europa League in diretta tv e live streaming

Tutte le partite valide per le semifinali di Europa League saranno trasmesse in diretta tv in esclusiva su Sky NOW, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobile sono scaricabili gratuitamente su Play Store e App Store, nonché accessibili tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire le semifinali di Europa League anche attraverso la diretta testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Europa League, dove e quando si gioca la finale

Con la fine delle semifinali, volge al termine l'Europa League 2025/26. La finale del secondo torneo europeo per club è in programma per mercoledì 20 maggio alla Vodafone Arena di Istanbul. Lo stadio del Besiktas da 42mila spettatori ha già ospitato finali delle competizioni europee, come la Supercoppa UEFA 2019 tra Liverpool e Chelsea, ed è in lizza per ospitare Euro 2032.

 

 

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