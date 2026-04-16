Europa League, impresa pazzesca del Braga. Derby Nottingham-Aston Villa in semifinale

Braga, che impresa! Da 0-2 a 4-2 a Siviglia contro il Betis

Impresa incredibile del Braga: sotto di due gol al Estadio La Cartuja de Sevilla, rimonta, vince 4-2 e passa il turno. Al 13' padroni di casa in vantaggio grazie a Antony, che non sbaglia di testa. Al 26' Ezzalzouli capitalizza un contropiede e dopo l'1-1 dell'andata la qualificazione sembra ormai indirizzata. Ma i portoghesi reagiscono, accorciando le distanze dagli spagnoli di Pellegrino al 38' con Víctor su rifinitura di Gómez. In avvio di ripresa il pareggio degli ospiti: al 49' Carvalho sfrutta un cross di Horta per trovare l'incornata risolutiva. Al 51' fallo di Amrabat atterra Tiknaz in area di rigore: Massa non ha dubbi e indica il dischetto. Al 53' Horta è glaciale e firma la rimonta. Al 74' colpo del ko con un gran tiro al volo del limite dell'area di rigore Gorby, favorito da una deviazione di capitan Bartra.

Bednarek espulso all'8', il Porto di Farioli va fuori: Nottingham avanti con gol di Gibbs-White

Tiratissima la sfida tra Nottingham Forest e Porto. Dopo l'1-1 dell'andata finisce 1-0. All 8' fallo di Bednarek su Wood: rosso che complica incredibilmente il piano gara di Farioli anche perché al 12' gli inglesi bucano la difesa portoghese grazie a Gibbs-White su passaggio vincente di Neco Williams. In avvio di ripresa traversa clamorosa di Gomes, che aumenta i rimpianti della capolista della Liga Portugal, fuori ai quarti di finale.

Semifinali Europa League: date e orari

Le gare valide per l'andata delle semifinali di Europa League sono in programma giovedì 30 aprile. Le gare di ritorno si giocheranno il 7 maggio. Ecco le date delle semifinali di Europa League (verranno ufficializzate nelle prossime ore dall'Uefa insieme agli orari):

Andata - Braga-Friburgo (giovedì 30 aprile, ore 21); Nottingham Forest-Aston Villa (giovedì 30 aprile, ore 21).

Ritorno - Friburgo-Braga (martedì 7 maggio, ore 21); Aston Villa-Nottingham Forest (martedì 7 maggio, ore 21).