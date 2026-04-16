Bologna fuori dall'Europa League, poker Aston Villa ma Italiano non fa drammi: "Qualificazione sporcata all'andata"

Bologna fuori ai quarti di finale di Europa League: poker dell'Aston Villa nel match di ritorno dopo il 3-1 con cui gli inglesi si erano imposti al Dall'Ara . Nel postpartita il tecnico dei rossoblù, Vincenzo Italiano , ha commentato: “Analizzare questa partita è superfluo. All’andata l’abbiamo sporcata in maniera eccessiva. Ho scelto di invertire gli esterni bassi per non arrivare sempre sul fondo ma, piuttosto, per verticalizzare più spesso venendo dentro con il piede forte. Ma non abbiamo perso per quello, l’approccio era stato buono, ma abbiamo preso gol alla prima occasione".

Italiano: "Da questo cammino dobbiamo trarre insegnamenti"

Resta il cammino in Europa, che lascia insegnamenti di cui far tesoro in vista del futuro anche se il Bologna non dovesse riuscire a calcare simili palcoscenici nella prossima stagione: "Da tutto questo cammino dobbiamo trarre insegnamenti. I questo momento loro hanno un passo in più di noi e sono più forti, la differenza individuale è forte e la puoi colmare solo con prestazioni di livello assoluto senza regalare nulla".

Italiano dopo Aston Villa-Bologna: "Cammino in Europa League oltre le aspettative"

Italiano rivendica il percorso: "Il nostro obiettivo era superare il girone e ci siamo riusciti. Il nostro cammino è stato più che dignitoso e penso, anzi, che siamo andati oltre le aspettative. Oggi abbiamo provato a ribaltare il doppio svantaggio dell’andata ma certi errori non li possiamo commettere. La partita con la Juventus? Siamo abituati a giocare ogni tre giorni, quindi cercheremo di preparare da subito un’altra gara difficile contro un top club. Ci aspettano ancora sei partite toste in campionato”.

Italiano: "Diamo atto all'Aston Villa della forza che ha dimostrato"

Italiano ha ribadito e concluso: "Abbiamo cercato di fare la nostra partita, ma la differenza sta nella concretezza. L’Aston Villa segna praticamente a ogni tiro".

"Siamo partiti bene, ma questo è un grande avversario e ha un passo in più rispetto a noi. Diamo atto a loro della forza che hanno dimostrato, qui si parla proprio di differenze individuali forti che si colmano solo con super prestazioni da parte di tutti".