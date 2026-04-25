Da Spalletti a Allegri, Chiellini dice tutto. E poi svela un retroscena su Ibrahimovic...
Alla vigilia di Milan-Juve, è tornato a parlare anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero, protagonista di una lunga chiacchierata con DAZN Italia davanti alla Vitruvian Figure di Paul Pfeiffer, la nuova installazione site-specific dedicata alla Vecchia Signora attualmente in mostra sulla Pista 500, lo spazio espositivo all'aperto della Pinacoteca Agnelli. Tra passato, presente e futuro, l'ex capitano della Juve si è proiettato al match di San Siro, prima di volgere lo sguardo alla prossima stagione e al progetto Spalletti.
Chiellini: "Spalletti? Ero convinto potesse essere la guida per il futuro"
Intervistato da Michele Dalai, Senior Vice President della divisione Content di DAZN Italia, Giorgio Chiellini si è subito concentrato sulla scelta di Luciano Spalletti, tecnico che ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028: "Ero convinto che potesse essere la guida per il prossimo futuro e così è stato. Lui sa come trasferire tutto questo ai giocatori: quando è il caso di alzarne la pressione e la responsabilità, quando è il caso di abbassarla. Questo fa parte delle caratteristiche dei grandi allenatori e delle persone che sono abituate a navigare con queste qualità e con queste necessità. Io penso che abbiamo un gruppo di ragazzi responsabili, ancora prima che calciatori bravi: un gruppo di uomini che sta crescendo, e si è visto anche durante la stagione".
Chiellini e il passato da calciatore: "Ibrahimovic il mio miglior nemico"
Giorgio Chiellini non dimentica il recente passato da calciatore. A più riprese, ha definito Zlatan Ibrahimović come il suo "miglior nemico": "L’ho sempre considerato un fuoriclasse. Non ha vinto dei Palloni d’Oro solo perché ha avuto la sfortuna di vivere una carriera in mezzo a Messi e Ronaldo, che sono due extraterrestri. Chi ci ha giocato insieme sa quanto Zlatan fosse forte e quanto potesse fare la differenza. È stato il mio "nemico" perché ha giocato sempre nelle squadre dove la rivalità era maggiore; è diventato un po’ anche un banco di prova per me come difensore. Il mio "migliore" perché abbiamo un buon rapporto, la stima è reciproca. Sono contento che sia ancora qua nel mondo del calcio e che possa essere soddisfatto anche della vita dopo il periodo in campo".
Chiellini verso Milan-Juve: "Ho sempre creduto a quello che ha detto Allegri"
E domani la partita più attesa del weekend. Un Milan-Juve che rievoca sempre ricordi speciali e riavvicinerà al bianconero anche uno come Massimiliano Allegri: "Il Milan ha fatto un buon campionato, ha fatto sognare di poter stare dietro all’Inter. Personalmente ho creduto a quello che ha sempre detto Max, che l’obiettivo vero fosse la Champions League. Se poi l’Inter avesse perso tre o quattro partite in più, come è successo l’anno scorso, magari il Milan sarebbe anche potuto rientrare, insieme ad altre squadre, ma realisticamente in questo momento c’è più o meno la griglia di partenza di inizio stagione, con l’eccezione del Como che ha fatto qualcosa di straordinario".
Il momento del calcio italiano secondo Chiellini
Sul momento del calcio italiano, dopo la terza mancata partecipazione consecutiva ai Mondiali, Chiellini non ha dubbi: "Secondo me per ripartire serve una chiara definizione dei ruoli di responsabilità. Quindi sarebbe da ripartire un po’ dalle persone: politiche, amministrative e sportive. In questo momento poi ci vuole qualche figura sportiva che abbia voglia di prendersi una grande responsabilità, di metterci tanto impegno per provare a cambiare il progetto a lungo termine. Però bisogna partire dalle basi e avere qualcuno che riesca a riconoscere quelli che sono i migliori dei vari settori, - sottolinea il dirigente bianconero - dall’attività di base dilettantistica e professionistica, da tutte le attività che possono essere fatte per ampliare le possibilità di scelta dei ragazzi, che sappia dare delle linee guida. Ma nel frattempo penso che un gruppo di giocatori ci sia e che si possano comunque raggiungere i prossimi Europei e Mondiali, come potevamo raggiungere questi. Perché non è che siamo stati umiliati al primo turno, non abbiamo perso tutte le partite: abbiamo perso con la Norvegia nel girone e in realtà usciamo senza aver perso altre partite".
Il rinnovo di Yildiz, Chiellini: "Ci vuole il progetto a lungo termine"
Tra i progetti a lungo termine, si inserisce il presente e il futuro di Kenan Yildiz, stella della Juve di oggi: "Kenan due anni fa non era il giocatore che è adesso e probabilmente tra due anni sarà ancora ad un livello superiore. Fa parte della vita. La cosa più difficile è che il tempo non è infinito: i progetti a lungo termine non esistono. Ci vuole il progetto a lungo termine, ma in mezzo devi avere una serie di obiettivi che non puoi mancare, altrimenti ciò che hai pianificato a lungo termine non arriva. Nel mondo del calcio come in tutte le altre cose", parola di Giorgio Chiellini.
Alla vigilia di Milan-Juve, è tornato a parlare anche Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club bianconero, protagonista di una lunga chiacchierata con DAZN Italia davanti alla Vitruvian Figure di Paul Pfeiffer, la nuova installazione site-specific dedicata alla Vecchia Signora attualmente in mostra sulla Pista 500, lo spazio espositivo all'aperto della Pinacoteca Agnelli. Tra passato, presente e futuro, l'ex capitano della Juve si è proiettato al match di San Siro, prima di volgere lo sguardo alla prossima stagione e al progetto Spalletti.
Chiellini: "Spalletti? Ero convinto potesse essere la guida per il futuro"
Intervistato da Michele Dalai, Senior Vice President della divisione Content di DAZN Italia, Giorgio Chiellini si è subito concentrato sulla scelta di Luciano Spalletti, tecnico che ha recentemente prolungato il suo contratto fino al 30 giugno 2028: "Ero convinto che potesse essere la guida per il prossimo futuro e così è stato. Lui sa come trasferire tutto questo ai giocatori: quando è il caso di alzarne la pressione e la responsabilità, quando è il caso di abbassarla. Questo fa parte delle caratteristiche dei grandi allenatori e delle persone che sono abituate a navigare con queste qualità e con queste necessità. Io penso che abbiamo un gruppo di ragazzi responsabili, ancora prima che calciatori bravi: un gruppo di uomini che sta crescendo, e si è visto anche durante la stagione".
Chiellini e il passato da calciatore: "Ibrahimovic il mio miglior nemico"
Giorgio Chiellini non dimentica il recente passato da calciatore. A più riprese, ha definito Zlatan Ibrahimović come il suo "miglior nemico": "L’ho sempre considerato un fuoriclasse. Non ha vinto dei Palloni d’Oro solo perché ha avuto la sfortuna di vivere una carriera in mezzo a Messi e Ronaldo, che sono due extraterrestri. Chi ci ha giocato insieme sa quanto Zlatan fosse forte e quanto potesse fare la differenza. È stato il mio "nemico" perché ha giocato sempre nelle squadre dove la rivalità era maggiore; è diventato un po’ anche un banco di prova per me come difensore. Il mio "migliore" perché abbiamo un buon rapporto, la stima è reciproca. Sono contento che sia ancora qua nel mondo del calcio e che possa essere soddisfatto anche della vita dopo il periodo in campo".