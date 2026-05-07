Tutti al servizio di Spalletti: la Juve al completo per la Champions

TORINO - Tutti in gruppo verso il Lecce. Dopo il riposo di martedì, la Juve ha ripreso ieri la preparazione in vista della delicata trasferta di sabato contro la squadra di Di Francesco, crocevia fondamentale per la corsa al quarto posto, e Luciano Spalletti può sorridere. Le stelle affaticate e frenate da infortuni nell’ultimo periodo si sono regolarmente allenate. Il riferimento è innanzitutto a Yildiz e Thuram: sia Kenan, sia Khéphren hanno lavorato con i compagni ed è certamente un buon inizio di settimana. Il Dieci ha giocato 90 minuti contro il Verona, pur non al top a causa dell’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio sinistro, e ora punta a crescere di condizione per la volata finale del campionato. Stesso discorso per il centrocampista francese che nelle ultime settimane è stato accompagnato da un fastidio al ginocchio destro che lo ha limitato. Prova ne è stata la partita contro il Verona in cui ha disputato soltanto un tempo. Nei prossimi giorni, i carichi di lavoro di ognuno saranno gestiti in modo da arrivare nel miglior modo possibile all’incrocio con il Lecce. Nessun problema pure per Vlahovic che ha giocato 45 minuti contro l’Hellas dopo il secondo stop per infortunio e ora punta a una maglia da titolare contro i pugliesi. Spalletti è tentato di schierarlo dal primo minuto; il ballottaggio con David è ancora aperto.