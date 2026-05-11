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Juve, terza e sul filo: per la Champions servono altri 6 punti

Ai bianconeri, terzi a quota 68 punti, bastano due vittorie contro Fiorentina e Torino per centrare l'obiettivo
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TagsjuveChampions League
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Sorpassato il Milan, Roma e Como non mollano. La Juve ora è terza a quota 68, ma la qualificazione Champions non è scontata. A due giornate dal traguardo, per l’aritmetica certezza servono 6 punti. I bianconeri devono battere Fiorentina e Torino per essere sicuri di chiudere davanti a Roma e Milan, quarte con 67 punti. Basterebbe un pari per rischiare il controsorpasso.

In caso di ex aequo, Spalletti è in vantaggio nei confronti diretti con Gasp e per differenza reti generale con Allegri (+29 Juve, +18 Milan). Max è in vantaggio su Gasp. Il Milan chiude con Genoa e Cagliari, la Roma con Lazio e Verona. Il Como, sesto con 65 punti, se batte Parma e Cremonese chiude a 71.

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