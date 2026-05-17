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domenica 17 maggio 2026
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Disastro Juve, tifosi infuriati e cori contro la squadra: "Fuori i cog..."

Il coro lanciato dal tifo organizzato bianconero in Curva Sud al termine dei 90 minuti dello Stadium: la sconfitta con la Fiorentina mette a rischio la Champions
2 min
TagsjuveFiorentinaSerie A
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Juventus ko all'Allianz Stadium di Torino contro la Fiorentina di Paolo Vanoli. Qualificazione alla prossima Champions fortemente a rischio, con i tifosi bianconeri furiosi a fine partita per una sconfitta che condanna attualmente la Vecchia Signora al sesto posto, complici gli scontri diretti a sfavore con il Como di Fabregas.

 

Disastro Juve, tifosi infuriati a fine partita: "Fuori i cog***ni..."

Il 2-0 inflitto dalla Fiorentina alla Juve di Spalletti fa scivolare i bianconeri fuori dalla zona Champions, con 68 punti all'attivo e a -2 dal tandem Milan-Roma. "Tirate fuori i cog***ni!", questo il coro lanciato dai tifosi presenti in Curva Sud prima e dopo il triplice fischio del match, quando la squadra è stata accolta da una pioggia di fischi sotto il settore più caldo del tifo juventino. La prossima settimana c'è il derby della Mole contro i rivali del Torino, ma una vittoria potrebbe non bastare per centrare l'obiettivo Champions. Ad oggi, sarebbe "solo" Europa League.

 

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