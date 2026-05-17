Disastro Juve, tifosi infuriati e cori contro la squadra: "Fuori i cog..."

Disastro Juve, tifosi infuriati a fine partita: "Fuori i cog***ni..."

Il 2-0 inflitto dalla Fiorentina alla Juve di Spalletti fa scivolare i bianconeri fuori dalla zona Champions, con 68 punti all'attivo e a -2 dal tandem Milan-Roma. "Tirate fuori i cog***ni!", questo il coro lanciato dai tifosi presenti in Curva Sud prima e dopo il triplice fischio del match, quando la squadra è stata accolta da una pioggia di fischi sotto il settore più caldo del tifo juventino. La prossima settimana c'è il derby della Mole contro i rivali del Torino, ma una vittoria potrebbe non bastare per centrare l'obiettivo Champions. Ad oggi, sarebbe "solo" Europa League.