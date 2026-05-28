Locatelli dopo la mancata qualificazione alla Champions: "Non aver centrato l'obiettivo fa male, ma..."
Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League, il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha affidato ai social un lungo messaggio rivolto ai tifosi bianconeri, tra delusione e voglia di ripartire.
Locatelli, il messaggio sui social lo Champions mancata: "Alla Juve non basta provarci"
“La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l’obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora”, ha scritto il centrocampista juventino, sottolineando il peso della responsabilità che comporta indossare la maglia della Juve: “Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all’ultimo: bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone”.
"Questa delusione deve servirci da lezione"
Locatelli ha poi indicato la strada per il futuro, trasformando la delusione in motivazione: “Ma questa delusione deve servirci da lezione. Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d’appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi”. Infine, il numero 5 bianconero ha ribadito il proprio attaccamento ai colori juventini: “Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l’ora di dimostrarlo. Fino alla Fine”.