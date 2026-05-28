Locatelli dopo la mancata qualificazione alla Champions: "Non aver centrato l'obiettivo fa male, ma..."

Dopo la mancata qualificazione alla prossima Champions League , il capitano della Juventus Manuel Locatelli ha affidato ai social un lungo messaggio rivolto ai tifosi bianconeri, tra delusione e voglia di ripartire.

Locatelli, il messaggio sui social lo Champions mancata: "Alla Juve non basta provarci"

“La stagione non è finita come volevamo. Non aver centrato l’obiettivo fa male, e il dolore si sente ancora”, ha scritto il centrocampista juventino, sottolineando il peso della responsabilità che comporta indossare la maglia della Juve: “Perché alla Juventus non basta provarci, non basta giocarsela fino all’ultimo: bisogna dimostrare ogni giorno di meritarsi questa maglia, di saperne portare il peso e la responsabilità nei momenti più delicati. È la sua storia che te lo impone”.

"Questa delusione deve servirci da lezione"

Locatelli ha poi indicato la strada per il futuro, trasformando la delusione in motivazione: “Ma questa delusione deve servirci da lezione. Deve essere il nostro motore, il punto da cui ripartire con fame, ambizione e senso d’appartenenza. Per tracciare una strada che possa riportare la Juve a essere la Juve, quella che rende orgogliosi i nostri splendidi tifosi”. Infine, il numero 5 bianconero ha ribadito il proprio attaccamento ai colori juventini: “Il mio desiderio di dare tutto per questi colori è sempre più forte, e non vedo già l’ora di dimostrarlo. Fino alla Fine”.