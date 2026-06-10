Sorloth preannuncia novità sui social: tifosi Juve in attesa

A volte è sufficiente un messaggio sui social per far sognare un popolo intero. È quanto successo ad Alexander Sørloth che ha postato sui social un video con alcuni dei suoi gol dell’ultimo biennio con la maglia dell’ Atletico Madrid annunciando « alcune novità emozionanti » in arrivo prima del Mondiale che si appresta a giocare con la Norvegia. « Restate sintonizzati! » ha chiesto perciò ai suoi followers. Tanto è bastato per far impazzire i tifosi della Juventus che hanno collegato le sue parole al suo possibile passaggio in bianconero.

Sorloth-Juve: principio d'accordo già raggiunto

Chissà se davvero il post del gigante norvegese era riferito al mercato e a quanto sta succedendo attorno a lui in questi giorni. Alcune certezze, ogni caso, ci sono: la Signora e Sørloth hanno già trovato un principio di accordo per un contratto triennale, più opzione per il quarto, a 4 milioni netti di ingaggio a stagione; apertura totale quindi da parte del giocatore alla offensiva bianconera e alla prospettiva di dare il via a una nuova avventura professionale. La disponibilità è la medesima anche da parte dell’Atletico che sta lavorando con la Juve su questo affare e sulla permanenza di Nico Gonzalez a Madrid. Due affari che viaggiano paralleli ma che contribuiscono a tenere vivo, vivissimo il dialogo tra le parti. Non è un mistero che la Continassa voglia provare a chiudere in fretta il discorso, così da assicurare a Luciano Spalletti il primo colpo di mercato, e pure l’attaccante è intenzionato a fare presto per poi concentrarsi sul Mondiale, che per la Norvegia inizierà alla mezzanotte italiana del 17 giugno contro l’Iraq.

Juve e Atletico al lavoro per chiudere in tempi rapidi

Il margine c’è, insomma, per provare ad arrivare al traguardo in tempi rapidi. Juve e Atletico continuano così a trattare: gli spagnoli valutano Sørloth 30 milioni mentre i bianconeri non vorrebbero andare oltre i 25 milioni, magari aggiungendo qualche bonus. In parallelo si lavora anche per la permanenza a Madrid di Nico Gonzalez e le cifre sono simili. I Colchoneros non hanno riscattato l’argentino ai 32 milioni pattuiti lo scorso anno e ora cercano uno sconto: l’intesa potrebbe essere raggiunta a 25 milioni più bonus, così da salire a un totale di 27-28. La volontà delle parti c’è; bisogna trovare la chiave giusta per stringere l'intesa.

Kolo Muani spinge per tornare in bianconero. Sondati Gabriel Jesus e Nicolas Jackson

Stesso discorso per Kolo Muani, che spinge per tornare in bianconero dopo la positiva esperienza in prestito del primo semestre 2025, quando ha collezionato 10 gol e 2 assist in 22 presenze. Dopo la doppia scottatura della scorsa estate e del mercato di gennaio, quando Juve e Psg non sono riuscite a mettersi d’accordo per l’acquisto definitivo, ora l’attaccante francese auspica un epilogo differente. Il nodo resta il club campione d’Europa che intende incassare 40 milioni mentre la Signora non intende spingersi oltre i 30-35. Soluzione? Riuscire a convincere il Paris ad annodare l’affare sulla base di un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Servirà uno sforzo ulteriore per arrivare al sì dei parigini, insomma. Nel frattempo, gli uomini mercato bianconeri hanno allargato lo spettro di osservazione e hanno effettuato sondaggi sia per Gabriel Jesus dell’Arsenal, dove è chiuso da Gyökeres e Havertz, e per Nicolas Jackson, nell’ultima stagione in prestito al Bayern Monaco e riserva di Harry Kane ma ora rientrato al Chelsea.