Dibu Martinez, Lucumi e Sorloth o Kolo Muani: i primi tre colpi della Juve e quel nodo Vlahovic per Spalletti

Dodici o tredici milioni di plusvalenze da realizzare possibilmente entro fine giugno, l’accordo con l’Uefa, gli acquisti mirati per rinforzare la Juve come chiede Spalletti. Dibu Martinez prima scelta tra i pali, Lucumi sulla linea difensiva, Sorloth o Kolo Muani in attesa di capire se il tentativo di riaprire la trattativa con Vlahovic prenderà corpo. La scaletta esaminata da Carnevali, il nuovo amministratore delegato, è la stessa presentata a Comolli al termine del campionato. Le priorità sono il portiere e il centravanti. L’opzione principale, caduta la candidatura di Alisson, riguarda il numero uno dell’Argentina in uscita dall’Aston Villa . La Juve ha già incassato la disponibilità del portiere, campione del mondo, 34 anni da compiere a inizio settembre: aggiungerebbe una presenza di grandissima personalità tra i pali. Contratto triennale, ma va trovata l’intesa economica con i Villains. Ieri si sono diffuse nuove indiscrezioni relative a Guglielmo Vicario , entrato anche in orbita Napoli. Può lasciare gli Spurs e tornare in Serie A. Spalletti, da ct dell’Italia, lo aveva eletto vice di Donnarumma. È un nome da tenere sotto controllo come alternativa di Emiliano Martinez, anche se per adesso alla Continassa hanno ragionato su portieri top per esperienza internazionale. Alisson regge il confronto con Dibu, ma il Liverpool non lo ha mai voluto mollare. Stesso discorso per Oblak , il numero uno dell’Atletico Madrid, fronte caldo per il riscatto di Nico Gonzalez e le negoziazioni avviate su Alexander Sorloth, primissima scelta.

Doppio 9 per la Juve

La casella del centravanti assilla Lucio e si sa quanto si è speso per trattenere Vlahovic. Da valutare la strategia di Carnevali. Secondo alcune indiscrezioni, il nuovo dirigente apicale della Juve starebbe preparando un incontro con il serbo e papà Milos. Sul tavolo presenterebbe un contratto triennale, dunque una stagione in più rispetto alla piattaforma presentata da Comolli. Secondo altre indiscrezioni, la Juve giocherebbe d’attesa, prendendo altro tempo. È complicato raddrizzare una trattativa impossibile su certe basi e pretese, Carnevali non potrà alzare tanto la posta. Semmai bisogna vedere cosa ha in mano Dusan, chi lo prende e quanto gli offre, altrimenti si sarebbe già accasato. E se tra 15-20 giorni fosse ancora svincolato? La partita a poker si decide di solito con l’ultima mano. La Juve, giocando su più tavoli, potrebbe a sorpresa virare su Kolo Muani. Il francese, già juventino con Tudor, non è mai passato di moda. Dal Psg viene considerato un esubero. Comolli, Chiellini e Ottolini provarono a riprenderlo a gennaio. Ora non va depennato, anzi. Ci sarebbero le condizioni per andare subito a dama, a patto di far quadrare i conti. O lui o Sorloth in attesa di decifrare il destino di Vlahovic. Servono due centravanti alla Juve, non uno solo.

Lucumi-Juve

Il terzo colpo porta verso un difensore mancino. Lucio stravede per il colombiano Lucumi, considerato ideale per impostare. Il centrale del Bologna ha una clausola da 28 milioni, qualche ragionamento è possibile attraverso una trattativa, il contratto scade nel 2027. Cambiaso, dopo la cessione di Cucurella, è entrato in orbita Chelsea. Dodo può lasciare la Fiorentina e piace tantissimo a Spalletti. Dipenderà anche e soprattutto dal destino di Joao Mario e Holm.