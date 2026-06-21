Juve-Uefa, l’accordo è in dirittura: perché la multa sarà contenuta
Accordo in definizione, mancano gli ultimi passaggi formali. A breve l’Uefa renderà ufficiale l’intesa raggiunta con la Juve, il cosiddetto “settlement agreement” per lo sforamento del Fair Play Finanziario nel triennio 2022-2025. La sanzione prevederà una multa contenuta e il “transfer balance” da rispettare nella lista per l’Europa League. L’ammenda sarà inferiore ai 10 milioni, non dovrebbe superare i 6-7. Una lista in “transfer balance” significa pareggio tra entrate e uscite. Una sorta di “saldo zero” europeo. «La rosa europea dovrà avere lo stesso costo rispetto a quella presentata a febbraio in Champions» spiegò Comolli a fine maggio. Fa testo l’ultima, datata inizio febbraio, per il doppio spareggio dei sedicesimi con il Galatasaray. Il costo generato dai nuovi acquisti dovrà essere compensato dalle cessioni (comprensive di stipendi e ammortamenti) senza produrre una differenza negativa.
Juve, la lista per la prossima Europa League
La misura restrittiva non preoccupa la Juve, perché il mercato seguirà la linea aziendale votata al taglio degli ingaggi nella misura del 10-15%. A febbraio la Juve iscrisse 23 giocatori in lista Uefa A più Yildiz (insieme a Gil, Scaglia e Fuscaldo) in lista B come prodotto del vivaio. Erano entrati Boga e Holm. Facevano parte dell’elenco Vlahovic, Kostic e diversi nomi ora considerati in uscita come Cabal, Openda, David, Di Gregorio, Perin, Zhegrova. Occhio a non confondere i numeri con le regole. Decide la somma totale. I conti si faranno alla fine di agosto: nel dare e avere, il costo complessivo della rosa di Europa League non dovrà superare quello registrato a febbraio in Champions.
Solo in caso contrario, la Juve potrà decidere di “tagliare” uno o due posti in lista per rispettare il “pareggio”, ma alla Continassa sono tutti convinti di riuscire a centrare il risultato senza sacrificare nessuno.