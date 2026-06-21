Juve-Uefa, l’accordo è in dirittura: perché la multa sarà contenuta

Accordo in definizione , mancano gli ultimi passaggi formali . A breve l’Uefa renderà ufficiale l’intesa raggiunta con la Juve , il cosiddetto “ settlement agreement ” per lo sforamento del Fair Play Finanziario nel triennio 2022-2025 . La sanzione prevederà una multa contenuta e il “ transfer balance ” da rispettare nella lista per l’Europa League . L’ammenda sarà inferiore ai 10 milioni, non dovrebbe superare i 6-7 . Una lista in “ transfer balance ” significa pareggio tra entrate e uscite . Una sorta di “ saldo zero ” europeo . «La rosa europea dovrà avere lo stesso costo rispetto a quella presentata a febbraio in Champions» spiegò Comolli a fine maggio. Fa testo l’ultima, datata inizio febbraio, per il doppio spareggio dei sedicesimi con il Galatasaray . Il costo generato dai nuovi acquisti dovrà essere compensato dalle cessioni (comprensive di stipendi e ammortamenti) senza produrre una differenza negativa .

Juve, la lista per la prossima Europa League

La misura restrittiva non preoccupa la Juve, perché il mercato seguirà la linea aziendale votata al taglio degli ingaggi nella misura del 10-15%. A febbraio la Juve iscrisse 23 giocatori in lista Uefa A più Yildiz (insieme a Gil, Scaglia e Fuscaldo) in lista B come prodotto del vivaio. Erano entrati Boga e Holm. Facevano parte dell’elenco Vlahovic, Kostic e diversi nomi ora considerati in uscita come Cabal, Openda, David, Di Gregorio, Perin, Zhegrova. Occhio a non confondere i numeri con le regole. Decide la somma totale. I conti si faranno alla fine di agosto: nel dare e avere, il costo complessivo della rosa di Europa League non dovrà superare quello registrato a febbraio in Champions.

Solo in caso contrario, la Juve potrà decidere di “tagliare” uno o due posti in lista per rispettare il “pareggio”, ma alla Continassa sono tutti convinti di riuscire a centrare il risultato senza sacrificare nessuno.