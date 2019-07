Auronzo-Lazio diretta ore 17: dove vederla in tv e probabili formazioni

AURONZO DI CADORE (Belluno) - La Lazio è pronta ad affrontare l'Auronzo nella prima amichevole del ritiro estivo. La squadra di Simone Inzaghi scenderà in campo alle ore 17 allo stadio Zandegiacomo per sfidare i padroni di casa: sarà una buona occasione per mettere minuti sulle gambe e fare tanti gol. La sfida tra queste due compagini è un'autentica tradizione: nel 2017 finì 16-0 per i biancocelesti, l'anno seguente addirittura 20-0. Sarà la prima di cinque amichevoli del ritiro della Lazio, l'ultima si giocherà contro il Mantova sabato 27 luglio.

Auronzo-Lazio, dove vedere la partita

Auronzo e Lazio si affronteranno alle ore 17 e la partita sarà visibile per tutti gli abbonati del canale tematico biancoceleste Lazio Style Channel, al numero 233 della piattaforma Sky. Per avere ulteriori informazioni sulla partita, si può seguire l'incontro sul sito internet e sui profili social ufficiali della società.

Auronzo-Lazio, probabili formazioni

L'Auronzo è lo sparring partner della Lazio: ogni estate la partita tra queste due squadre finisce con una vera e propria goleada. Simone Inzaghi darà spazio a tutti i suoi giocatori, soprattutto perché il ritiro è appena iniziato e l'allenatore dovrà iniziare a capire che tipo di squadra avrà a disposizione per la prossima stagione. Strakosha, Badelj, Lukaku, Berisha e Bastos sicuramente non saranno a disposizione del tecnico, mentre sono tornati i nazionali Acerbi, Immobile, Marusic e Durmisi, i quali hanno saltato la prima fase di preparazione a Formello. Per Inzaghi sarà un ottimo test per analizzare tutta la rosa.