Lazio, è il giorno di Jony: si libera dal Malaga e raggiungerà Auronzo

ROMA - È il giorno di Jony. Oggi si libererà in via autonoma dal Malaga e, con un po' di ritardo rispetto a quanto preventivato, potrà raggiungere i nuovi compagni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Ci penserà direttamente lui, lo spagnolo, a porre fine alla querelle avviata dal tweet furioso di Al-Thani, proprietario del club andaluso. Perché sarà pure uno sceicco, ma non gli piace passare per sciocco agli occhi dei suoi tifosi.

E così come qualsiasi altra persona è poco propenso a "fare regali" che non dipendano dalla sua volontà. L'idea che l'ala asturiana possa andare via a parametro zero tra un anno lo ha irritato parecchio, ne è la conferma il "cordiale invito" spedito via social in cui gli consigliava di risolvere la situazione, dal momento che lui non aveva firmato (e autorizzato) il suo passaggio alla Lazio.

