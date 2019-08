Lazio, Acerbi: "Iniziamo al meglio la Serie A"

VIGO (Spagna) - "Dopo oggi abbiamo chiuso il nostro ritiro, volevamo finire bene, sapevamo che la squadra spagnola voleva fare bella figura ma siamo riusciti a mettere in campo quanto chiesto dal mister a Marienfeld. Abbiamo disputato una buona partita in fase difensiva anche se poi, nel finale, è venuta fuori fisiologicamente un po’ di stanchezza. Le partite sono complicate per noi ma anche per i nostri avversari. Conosciamo i nostri limiti ma vogliamo iniziare la Serie A al meglio. L’atmosfera di Marassi è sempre speciale, il derby non è neppure da presentare". Sono le parole di Francesco Acerbi al termine della vittoria della Lazio per 2-1 nel test contro il Celta Vigo.

"In preparazione non c’è mai amichevole, neppure con avversari di livello più basso. Siamo contenti - ha aggiunto Acerbi - dobbiamo migliorare perché tra due settimane inizia il campionato. Abbiamo disputato quattro partite in una settimana, che sono tante aggiunte agli allenamenti ma tutto questo aiuta a migliorare la condizione. Ora due giorni di riposo, meritato".

Immobile mattatore contro il Celta Vigo

Spezzone di partita per il kosovaro Valon Berisha che analizza la gara con il Celta e la preparazione estiva della Lazio: "È stata una buona gara per tutta la squadra, era importante vincere, a Marienfeld ci siamo allenati bene. Abbiamo chiuso la preparazione al meglio, - ha aggiunto Berisha - è importante per la testa: ora ci attendono due giorni di riposo. Sto bene qui, ero fuori da sei mesi, ho giocato 45 minuti con l’Al Shabab e oggi 15 minuti, per me è importante per mettere minutaggio nelle gambe, spero che questa possa essere per me una stagione positiva. La concorrenza aiuta non sono nell’allenamento, tutti vogliono giocare, ho disputato ogni partitella a Marienfeld e per me questo è un elemento di un certo peso. Vincere in casa della Samp e poi il derby sarebbe prezioso per tutti: la squadra, la Società ed i tifosi".