Lazio, Inzaghi: "L'episodio del rigore pesa. E' l'Europa League dei rimpianti"

ROMA - "L’episodio del rigore pesa, perchè ma devo fare mea culpa a nome della squadra per i gol sbagliati. Siamo andati a casa senza punti e probabilmente andiamo fuori dalla competizione" sono le parole di Simone Inzaghi dopo la sconfitta casalinga con il Celtic nel quarto turno della fase a gironi di Europa League. Il tecnico della Lazio ha dichiarato: "È l’Europa League dei rimpianti perchè abbiamo sprecato molto. Dovevamo essere più cattivi in alcuni momenti della gara. Caicedo e Leiva hanno stretto i denti vista la squalifica di cataldi e correa che non stava bene e ho dovuto forzare su alcuni".

Immobile illude la Lazio, poi il Celtic la ribalta e fa 1-2

Lazio, le parole di Inzaghi dopo il Celtic

Inzaghi ha poi aggiunto: "C’è rammarico perchè abbiamo fatto la partita giusto perchè era un girone difficile, ma alla nostra portata. Penso che c’è grande rammarico e dovevamo fare di più viste le 23 situazioni da gol. Ai miei ho detto che dopo il vantaggio non dovevamo mollare per fare il secondo gol".