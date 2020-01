Inzaghi: "Lazio, ora voglio il 120%. Escalante? Buon giocatore"

FORMELLO - Si riparte con la Serie A, la Lazio è pronta ad affrontare il Brescia. Va messo da parte l’entusiasmo di fine 2019 dopo la vittoria della Supercoppa, serve concentrazione per iniziare al meglio il 2020. Simone Inzaghi, in conferenza stampa, ha commentato la sfida di domani con fischio d’inizio alle ore 12.30: “Lasciamo un anno che ci ha dato grandi soddisfazioni, abbiamo vinto due coppe nel giro di pochi mesi. Adesso bisogna riattaccare la spina subito, il Brescia sta bene, ha certezze, l’allenatore è bravo. Il nostro pensiero è quello di essere consapevoli. Ma serve anche umiltà, le insidie sono dietro l’angolo. C’è stata la pausa, giocheremo contro una squadra forte, voglio il 120% dai miei giocatori".

Lazio, Inzaghi in conferenza stampa

Sulle assenze, Inzaghi non si scompone: “Ho il dubbio di Cataldi, ha avuto un risentimento al primo giorno di allenamento. Ieri l’ho visto abbastanza bene. Stamattina il ragazzo mi ha detto di essere ok, mancano 20 ore al match, valuteremo insieme. Altrimenti ho le mie alternative. Mi prendo ancora un po’ di tempo. Immobile? Ha avuto la febbre che è durata 36 ore, si è allenato regolarmente. Sarà in campo domani”. Sui miglioramenti della squadra: “L’autostima è cresciuta nei miei giocatori, c’è fiducia. Questo è un percorso che ci ha regalato serate indimenticabili. Dobbiamo continuare, il 2019 lo abbiamo lasciato nei migliori dei modi. Il Brescia è in salute, senza il gol preso nel recupero contro il Parma erano fuori dalla lotta salvezza. Il mio desiderio del 2020? Vivere notti come quelle di Riyad. Sarebbe stato bello vincere davanti ai nostri tifosi, che domani saranno in tanti”. Sul pensiero scudetto: “Il nostro obiettivo è quello di ragionare partita dopo partita. Ho chiesto spirito di sacrificio e umiltà. Le avversarie corrono. I ragazzi li ho visti bene, avevamo bisogno di staccare tutti. Dopo il primo giorno, emozionante davanti ai nostri splendidi tifosi, abbiamo lavorato molto bene. Vogliamo fare una partita importante”. Su Balotelli: “Ha tanta qualità, è tornato in Italia nella sua città. Sta crescendo come tutta la squadra, fa gol decisivi, domani sarà un giocatore da controllare”. Infine sul mercato: “C’è sintonia con la società. Stiamo guardano, ma la rosa è buona. Vedremo. Escalante? Buon giocatore, lo stiamo monitorando, ma non per ora”.