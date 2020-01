Lazio, la festa per i 120 anni: 3mila tifosi a Piazza della Libertà

ROMA - Da Castel Sant’Angelo a Piazza della Libertà è una festa continua. La Lazio brinda ai suoi 120 anni. Lo fa con la squadra a cena in uno dei monumenti più prestigiosi della Capitale, lo fa con i tifosi nel luogo della fondazione. Già dalle ore 20 Piazza della Libertà era piena di laziali. Con il passare del tempo si è riempita ancora con circa 3mila persone. Cori, bandiere, sciarpe: l’appuntamento è ormai fisso, ogni anno tutti in strada per festeggiare la più grande e antica Polisportiva d’Europa aspettando il 9 gennaio. La storia è chiara: Luigi Bigiarelli, Odoacre Aloisi, Arturo Balestrieri, Giacomo Bigiarelli, Alceste Grifoni, Giulio Lefevre, Galileo Massa, Alberto Mesones, Enrico Venier i fondatori di una magnifica realtà arrivata sino ai nostri giorni.

Auguri Lazio, la festa a Piazza della Libertà

Quest’anno a fare da sfondo alla festa c’è anche il Villaggio Biancoceleste, aperto già da giorni che ha ospitato varie iniziative. Lunga fila per entrare nella sala dove viene trasmesso un video di 12 minuti che racconta e ripercorre la storia della Lazio. L’entusiasmo è alle stelle, questi giorni sono figli della vittoria della Supercoppa, dei tre punti di Brescia arrivati all’ultimo, del sogno scudetto. Non c’era miglior momento per festeggiare i 120 anni.