Lazio, un giorno di riposo: ansia Correa dopo il derby

ROMA - Un giorno di riposo. La Lazio si ritroverà a Formello martedì pomeriggio per riprendere gli allenamenti in vista della Spal. Sono 15 i risultati utili consecutivi, dopo l’1-1 contro la Roma non c’è nessuna voglia di fermarsi. Occhi puntati su Joaquin Correa. Il Tucu ha lasciato l’Olimpico zoppicando, viene da uno stop per un problema al polpaccio, rischia di saltare le prossime partite qualora ci fosse una lesione muscolare. Inzaghi nel post derby ha commentato con speranza: “Speriamo sia stato un crampo”. Le sue condizioni verranno valutate nelle prossime ore. In infermeria ci sono ancora Cataldi, Marusic, Lukaku e André Anderson. Rimarranno fuori probabilmente anche contro la Spal. Il match contro i ferraresi è in agenda domenica 2 febbraio alle ore 15.

Derby Roma-Lazio, 1-1 all'Olimpico: Acerbi risponde a Dzeko