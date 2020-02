Lazio-Verona, venduti 10 mila biglietti: all'Olimpico previsti quasi 40 mila spettatori

ROMA - Un'altra partita in casa, la seconda consecutiva, a soli tre giorni di distanza dalla vittoria convincente ottenuta contro la Spal. Una strana coincidenza: la Lazio cerca il diciassettesimo risultato utile di fila (verrebbe eguagliato record di Sven Goran Eriksson, stagione 1998-1999) nel recupero con il Verona della diciassettesima giornata di campionato. Simone Inzaghi proverà a strappare altri 3 punti per superare l'Inter in classifica e portarsi a -2 dalla Juventus capolista. Obiettivo da centrare davanti a più di 35 mila tifosi, è la stima prevista al momento: finora sono stati venduti circa 10 mila biglietti, si sono aggiunti alla quota abbonati raggiunta dopo la riapertura per il girone di ritorno (21.700). C'è tempo fino al fischio d'inizio per acquistare i tagliandi, il marketing biancoceleste spera di toccare i 40 mila spettatori. La Lazio può continuare a volare davanti al proprio pubblico.